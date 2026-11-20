El cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo es el tema del día. Todo el mundo habla de ello y con conocimiento de causa, teniendo en cuenta que la audiencia espectacular que obtuvo la emisión demuestra que muchísima gente se conectó para curiosear qué decía un candidato y el otro. El debate electoral fue emitido por una veintena de cadenas de manera simultánea, las que se hicieron de oro porque la cuota de pantalla global fue exageradísima. TV3 no tuvo nada que hacer contra una competencia unida, de hecho, como demuestra que Polònia y Crackòvia quedaran muy atrás con el 12,9% y el 8,7% respectivamente. El humor siempre es una alternativa, pero en este caso no ha sido suficiente.

En Cataluña, el debate generó morbosidad y si sumamos todas las cadenas, la cifra alcanza el 44,7% de cuota de pantalla que es una pasada. La cadena preferida para ver el cara a cara fue TVE (el 14,6% de este total), con Telecinco en segunda posición con el 9,4%. Pero es que en el conjunto del Estado, el debate electoral congregó ni más ni menos que 10 millones de telespectadores que lo convierte en el sexto cara a cara más visto de la historia y el segundo si nos fijamos en la cuota de pantalla. Con el 70,8% de share de media, el minuto de oro superó esta cuota tan elevada y podemos decir que más de quince millones de personas se conectaron con la retransmisión en algún momento. Por tanto, una auténtica demostración del interés que continúa despertando la política en la pequeña pantalla.

El cara a cara de Pedro Sánchez i Feijóo ha obtingut una audiència brutal | TVE

El cara a cara ha estat molt seguit pels teleespectadors | TVE

¿Qué se ha visto en el cara a cara de Pedro Sánchez y Feijóo?

¿Y qué ha ofrecido este debate? Los telespectadores han visto a un Pedro Sánchez que ha optado por una actitud contenida e institucional durante el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. En todo momento ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo y ha esquivado también las referencias a Carles Puigdemont que le ha lanzado el líder del PP, de hecho. El presidente español ha eludido las provocaciones y las preguntas directas de su rival, en una estrategia conservadora que ha convertido el debate en una sucesión de monólogos más que en un verdadero cara a cara.

No ha servido de nada que intentara arrastrarlo al barro, un líder del PSOE con mala cara -y muy mal maquillado- por culpa de una iluminación que tampoco le favorecía. La prensa española no ha dudado en señalarlo como el perdedor de esta lucha, pero no será hasta el 29-N cuando veamos cómo se refleja la influencia de esta batalla en el resultado final.