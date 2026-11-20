El cara a cara de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo és el tema del dia. Tothom en parla i amb coneixement de causa, tenint en compte que l’audiència espectacular que va obtenir l’emissió demostra que moltíssima gent va connectar-hi per tafanejar què deia un candidat i l’altre. El debat electoral va ser emès per una vintena de cadenes de manera simultània, les que es van fer d’or perquè la quota de pantalla global va ser exageradíssima. TV3 no va tenir res a fer contra una competència unida, de fet, com demostra que Polònia i Crackòvia quedessin molt enrere amb el 12,9% i el 8,7% respectivament. L’humor sempre és una alternativa, però en aquest cas no ha estat suficient.
A Catalunya, el debat va generar morbositat i si sumem totes les cadenes, la xifra assoleix al 44,7% de quota de pantalla que és una passada. La cadena preferida per veure el cos a cas va ser TVE (el 14,6% d’aquest total), amb Telecinco en segona posició amb el 9,4%. Però és que al conjunt de l’Estat, el debat electoral va congregar ni més ni menys que 10 milions de teleespectadors que el converteix en el sisè cara a cara més vist de la història i el segon si ens fixem en la quota de pantalla. Amb el 70,8% de share de mitjana, el minut d’or va superar aquesta quota tan elevada i podem dir que més de quinze milions de persones van connectar amb la retransmissió en algun moment. Per tant, una autèntica demostració de l’interès que continua despertant la política a la petita pantalla.
Què s’ha vist en el cara a cara de Pedro Sánchez i Feijóo?
I què ha ofert aquest debat? Els teleespectadors han vist un Pedro Sánchez que ha optat per una actitud continguda i institucional durant el cara a cara amb Alberto Núñez Feijóo. En tot moment ha evitat entrar en el cos a cos i ha esquivat també les referències a Carles Puigdemont que li ha llançat el líder del PP, de fet. El president espanyol ha defugit les provocacions i les preguntes directes del seu rival, en una estratègia conservadora que ha convertit el debat en una successió de monòlegs més que no pas en un veritable cara a cara.
No ha servit de res que intentés arrossegar-lo al fang, un líder del PSOE amb mala cara -i molt mal maquillat- per culpa d’una il·luminació que tampoc no l’afavoria. La premsa espanyola no ha dubtat en assenyalar-lo com el perdedor d’aquesta lluita, però no serà fins al 29-N quan veiem com es veu reflectit la influència d’aquesta batalla en el resultat final.