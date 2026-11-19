Un macrooperatiu dels Mossos d’Esquadra a tot Catalunya ha permès localitzar coure robat en infraestructures ferroviàries en cinc de les vint-i-nou deixalleries inspeccionades. Segons el balanç fet públic aquest dijous a la tarda, en quatre dels casos el material robat era d’ADIF. A Figueres, s’han intervingut 160 quilograms de coure de catenària; a Barcelona, 4,5 quilograms de cable de coure possiblement d’ADIF, i a Lleida s’han comissat 2.000 metres de cable d’ADIF i s’han precintat 19 contenidors més amb coure net.
Les inspeccions s’han fet al matí i s’han desplegat uns 200 efectius entre diferents àrees de la policia catalana i tècnics d’ADIF, Inspecció de Treball i l’Agència Catalana de Residus. El dispositiu forma part del Pla Via, que es va posar en marxa el juliol d’enguany per donar resposta a les sostraccions de coure a la xarxa ferroviària catalana, i ha estat el primer que s’ha fet en un dia a tot el país. Els Mossos subratllen que l’objectiu és “reforçar el control sobre els canals de comercialització del coure i dificultar que aquest material pugui introduir-se en els circuits legals de compravenda”. També es busca intensificar el control d’activitats susceptibles de facilitar la comercialització de material sostret, especialment coure procedent de robatoris que afecten infraestructures estratègiques i serveis essencials, com la xarxa ferroviària de Catalunya.
Denunciats tres gestors de residus
A més del material robat que s’ha recuperat, s’han denunciat tres gestors de residus metàl·lics a Benissanet (Ribera d’Ebre), Igualada (Anoia) i Talarn (Pallars Jussà) per no disposar de l’habilitació corresponent per executar aquesta activitat. A més, la policia catalana ha interposat 31 denúncies, de les quals setze han estat per omissió de la realització de comunicacions obligatòries i quinze per denúncies per infraccions mediambientals. Per la seva banda, Inspecció de Treball ha aixecat sis denúncies i diversos requeriments per comprovació documental.
Els establiments inspeccionats s’han elegit a partir de criteris policials. En alguns, ja s’havien detectat “irregularitats administratives o indicadors d’interès policial”, mentre que en altres s’han fet controls preventius sense antecedents previs. És a dir, el que es buscava era obtenir una visió global del sector, detectar noves dinàmiques i reforçar l’efecte preventiu, amb la doble finalitat de dificultar la venda i la introducció al mercat legal del coure sostret, i aconseguir “informació sobre materials, persones, vehicles, empreses intermediàries i possibles activitats irregulars que permeti orientar futures investigacions policials”, expliquen els Mossos.
A parer de la policia catalana, l’increment dels robatoris està relacionat amb l’augment del valor del metall, la seva demanda global i la facilitat per introduir-lo al mercat legal un cop robat. Per als Mossos, els gestors de residus esdevenen “un actor clau per dificultar la sortida al mercat d’aquest material i reduir la rendibilitat econòmica d’aquesta activitat delictiva”.
Quaranta-cinc detencions en tres mesos
Des del començament del Pla Via, el juliol passat, els Mossos han fet prop de noranta inspeccions a establiments de compravenda de residus i s’han reunit amb 120 empreses gestores de residus per reforçar els mecanismes de col·laboració i prevenció davant d’aquesta problemàtica. També s’han efectuat quaranta-cinc detencions, el doble que durant el mateix període de l’any anterior. Les actuacions policials han comportat, com a mínim, dos ingressos a la presó i l’adopció de diverses ordres d’allunyament de la xarxa ferroviària.