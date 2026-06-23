Un nou robatori de coure afecta l’R3 per segon dia consecutiu

Rodalies és un dels serveis que més utilitza la gent per desplaçar-se pel país. Un servei, però, que torna a patir incidències. Per segon dia consecutiu un robatori de coure està alterant el correcte funcionament de la línia R3 de Rodalies en el dia en el qual aquesta línia recupera un tram que estava inactiu per obres. Aquest robatori de coure entre la Garriga i Figaró està fent que els trens de la línia R3 no parin a l’estació de la Garriga i només arribin fins a l’estació de Figaró. Una afectació que es produeix just el dia que l’R3 recuperava la normalitat en el tram entre Vic i Torelló, un tram de la ruta en el qual s’estaven fent obres i que portava tallat des de l’11 de juny. Una reobertura que suposava que els trens haguessin de circular des de la Garriga fins a Ribes de Freser.
📢 ATENCIÓ!— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) June 23, 2026
⚠️ Robatori de coure entre La Garriga i Figaró.
🚊 Figaró ↔️ Ribes de Freser
🚍 Servei alternatiu per carretera habitual entre Fabra i Puig ↔️ Puigcerdà/La Tor de Querol
El segon robatori de coure en menys de 24 hores
Aquesta afectació a l’R3 és la segona en menys de 24 hores provocada pel robatori de coure. El passat dilluns un robatori va afectar l’R3 i l’R14. En el cas de l’R3 aquest acte va provocar que es tallés la circulació entre les estacions de Figaró i Puigcerdà i ampliar el servei per carretera, mentre que a l’R14 això va provocar un incendi en una zona propera a les vies i una incidència a la infraestructura de l’estació de Montblanc. A l’R14, però, la circulació està restablerta entre la Plana-Picamoixons i Vinaixa i funciona amb la normalitat establerta per part de Renfe.