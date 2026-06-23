Un nuevo robo de cobre afecta la R3 por segundo día consecutivo

Rodalies es uno de los servicios que más utiliza la gente para desplazarse por el país. Un servicio, sin embargo, que vuelve a sufrir incidencias. Por segundo día consecutivo un robo de cobre está alterando el correcto funcionamiento de la línea R3 de Rodalies en el día en el cual esta línea recupera un tramo que estaba inactivo por obras. Este robo de cobre entre la Garriga y Figaró está haciendo que los trenes de la línea R3 no paren en la estación de la Garriga y solo lleguen hasta la estación de Figaró. Una afectación que se produce justo el día que la R3 recuperaba la normalidad en el tramo entre Vic y Torelló, un tramo de la ruta en el cual se estaban haciendo obras y que llevaba cortado desde el 11 de junio. Una reapertura que suponía que los trenes debieran circular desde la Garriga hasta Ribes de Freser.

📢 ATENCIÓN!



⚠️ Robo de cobre entre La Garriga y Figaró.



🚊 Figaró ↔️ Ribes de Freser



🚍 Servicio alternativo por carretera habitual entre Fabra i Puig ↔️ Puigcerdà/La Tor de Querol — R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) June 23, 2026

El segundo robo de cobre en menos de 24 horas

Esta afectación a la R3 es la segunda en menos de 24 horas provocada por el robo de cobre. El pasado lunes un robo afectó a la R3 y la R14. En el caso de la R3 este acto provocó que se cortara la circulación entre las estaciones de Figaró y Puigcerdà y ampliar el servicio por carretera, mientras que en la R14 esto provocó un incendio en una zona cercana a las vías y una incidencia en la infraestructura de la estación de Montblanc. En la R14, sin embargo, la circulación está restablecida entre la Plana-Picamoixons y Vinaixa y funciona con la normalidad establecida por parte de Renfe.