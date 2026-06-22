La mobilitat a Catalunya s’ha vist compromesa després que s’hagin produït dos nous robatoris de coure. Uns robatoris de coure que han provocat que l’R3 i l’R14 estiguin tallades per aquests actes vandàlics. En el cas concret de l’R3 Adif destaca que un robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès ha obligat a tallar la circulació entre les estacions de Figaró i Puigcerdà, una afectació que ha obligat Renfe a ampliar el servei per carretera que ja s’estava oferint en aquesta línia de Rodalies per cobrir el tram afectat per les obres.
Per altra banda, l’R14 també està interrompuda per un robatori de coure que ha acabat generant un incendi en una zona propera a les vies i una incidència a la infraestructura de l’estació de Montblanc. De fet, l’incendi generat ha obligat que els Bombers de la Generalitat hagin desplaçat fins a quatre dotacions per sufocar les flames i, a hores d’ara, l’incendi que afectava una estació transformadora ja està estable tot i que els Bombers mantenen dues dotacions desplegades a la zona per controlar-ne l’evolució. Unes afectacions que han obligat Renfe a habilitar un servei alternatiu per carretera en el tram afectat.
A petición de bomberos, se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario entre Montblanc y Vilaverd (tramo Lleida-Sant Vicenç de Calders) por un incendio provocado por robo de cable.— INFOAdif (@InfoAdif) June 22, 2026
Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad…
Fins a Montblanc (avís 05.26h) hi hem desplaçat 4 dotacions.— Bombers (@bomberscat) June 22, 2026
L'incendi, que està estable, afecta una estació transformadora. A lloc s'hi manté un dispositiu amb 2 dotacions.#bomberscat https://t.co/J4FXv5vB3P pic.twitter.com/i3RSobqiHl
El desgavell de Rodalies ha costat 46,3 milions d’euros
Rodalies ha estat un dels serveis més criticats pels usuaris en els darrers anys. El desgavell que es va generar a la xarxa ferroviària catalana entre els mesos de gener i juny ha suposat un cost per a l’administració publicat de 46,3 milions d’euros, unes despeses que s’han incrementat per culpa de la suspensió del servei, l’habilitació de serveis alternatius per cobrir les rutes i la gratuïtat del servei a través d’abonaments. Així ho va admetre la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una resposta parlamentària sobre els costos derivats de la darrera crisi de Rodalies formulada pel grup parlamentari de la CUP, a través del seu diputat Dani Cornellà.