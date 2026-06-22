La movilidad en Cataluña se ha visto comprometida después de que se hayan producido dos nuevos robos de cobre. Unos robos de cobre que han provocado que la R3 y la R14 estén cortadas por estos actos vandálicos. En el caso concreto de la R3, Adif destaca que un robo de cobre entre la Garriga y las Franqueses del Vallès ha obligado a cortar la circulación entre las estaciones de Figaró y Puigcerdà, una afectación que ha obligado a Renfe a ampliar el servicio por carretera que ya se estaba ofreciendo en esta línea de Rodalies para cubrir el tramo afectado por las obras.

Por otro lado, la R14 también está interrumpida por un robo de cobre que ha acabado generando un incendio en una zona cercana a las vías y una incidencia en la infraestructura de la estación de Montblanc. De hecho, el incendio generado ha obligado a que los Bomberos de la Generalitat hayan desplazado hasta cuatro dotaciones para sofocar las llamas y, a estas horas, el incendio que afectaba a una estación transformadora ya está estable aunque los Bomberos mantienen dos dotaciones desplegadas en la zona para controlar su evolución. Unas afectaciones que han obligado a Renfe a habilitar un servicio alternativo por carretera en el tramo afectado.

A petición de bomberos, se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario entre Montblanc y Vilaverd (tramo Lleida-Sant Vicenç de Calders) por un incendio provocado por robo de cable.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad… — INFOAdif (@InfoAdif) June 22, 2026

Fins a Montblanc (avís 05.26h) hi hem desplaçat 4 dotacions.



L'incendi, que està estable, afecta una estació transformadora. A lloc s'hi manté un dispositiu amb 2 dotacions.#bomberscat https://t.co/J4FXv5vB3P pic.twitter.com/i3RSobqiHl — Bombers (@bomberscat) June 22, 2026

El desorden de Rodalies ha costado 46,3 millones de euros

Rodalies ha sido uno de los servicios más criticados por los usuarios en los últimos años. El desorden que se generó en la red ferroviaria catalana entre los meses de enero y junio ha supuesto un coste para la administración pública de 46,3 millones de euros, unos gastos que se han incrementado por culpa de la suspensión del servicio, la habilitación de servicios alternativos para cubrir las rutas y la gratuidad del servicio a través de abonos. Así lo admitió la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en una respuesta parlamentaria sobre los costos derivados de la última crisis de Rodalies formulada por el grupo parlamentario de la CUP, a través de su diputado Dani Cornellà.