La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que Catalunya és ara mateix “un país més segur que fa un any”, que s’està avançant pel bon camí i que les estratègies desplegades per la conselleria d’Interior estan donant bons resultats. Ho ha dit a la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, en què ha lamentat l’assassinat d’una dona aquest dissabte a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), uns fets “injustificables des de qualsevol punt de vista”, i ha apuntat que la línia d’investigació amb la qual treballen els Mossos d’Esquadra és que el detingut hauria patit un brot psicòtic. A la mateixa hora que Paneque feia aquestes declaracions sobre el nivell de seguretat al país, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha manifestat que cal reforçar i amplificar el pla per retirar les armes blanques, l’anomenat pla Daga.
Hem tingut un cap de setmana que no ha estat gens fàcil amb homicidis colpidors”, ha manifestat Parlon durant la celebració del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Camp de Tarragona, celebrada a Vila-seca. La titular d’Interior també ha fet una crida a la convivència i ha dit que aquesta és el “gran repte” de la societat. “Quan se li manlleva la vida a una persona jove, sentim ràbia, ira, ens indignem, però passat aquest moment, la nostra responsabilitat és continuar endavant”, ha afirmat. Paneque, per la seva banda, ha argumentat que “la seguretat i la convivència són dues cares de la mateixa moneda”, i ha subratllat que per aquesta raó l’executiu de Salvador Illa treballa per incrementar la plantilla de Mossos d’Esquadra, desplegar 200 noves unitats judicials i el pla de xoc contra la multireincidència.
Així mateix, la portaveu ha exposat que la “qualitat de vida també té molt a veure amb la seguretat, amb la convivència i la cohesió social”, cosa que diu que el Govern ha defensat i forma part de les polítiques de progrés perquè considera que tenir ciutats i barris segurs és una aspiració legítima de la ciutadania i un objectiu de l’executiu. Després que alguns grups parlamentari hagin demanat compareixences del Govern al Parlament de Catalunya pels crims i incidents relacionats amb la seguretat d’aquest darrer cap de setmana a Barcelona i l’àrea metropolitana, la consellera i portaveu de l’executiu ha deixat clar que tant la consellera d’Interior, Núria Parlon, com el president de la Generalitat, Salvador Illa, “sempre estan a disposició” per donar “les explicacions que es demanin”. “Les atendrem com hem fet fins ara”, ha remarcat.
Es redueix la mitjana d’incidents mensuals vinculats a armes blanques
Pel que fa a les dades de criminalitat, i tot i la petició de Parlon, la portaveu del Govern ha insistit que respecte al 2025 les línies d’actuació estan donant bons resultats amb l’impuls del pla Daga amb què, assenyala, s’ha reduït la mitjana d’incidents mensuals vinculats a armes blanques dels 385 el 2025 a 260 els primers tres mesos del 2026. Paneque ha evidenciat així la “tolerància zero” de l’executiu amb les armes blanques, però ha admès que hi ha marge de millora i ha deixat la porta oberta a “redissenyar i redimensionar” els diferents plans de seguretat.
Tot i això, Paneque considera que aquestes dades animen a continuar treballant a l’àmbit de la seguretat que és “fonamental” per al Govern, i que s’està dimensionant la lluita contra les armes blanques i la multireincidència com a elements importants en l’àmbit de la seguretat i la convivència. Sobre la multireincidència, ha dit que els dispositius del pla Kanpai estan donant “bons resultats” i “s’analitzen i s’adeqüen” si cal alguna millora.
Junts demana una reunió “urgent” a Parlon i Vox, un ple extraordinari
El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Salvador Vergés, ha explicat que la formació de Carles Puigdemont ha demanat per carta una reunió “urgent i al més alt nivell” amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, per tenir tota la informació sobre aquests casos, després que el grup parlamentari no hagi rebut cap comunicació per part del departament ni de l’executiu de Salvador Illa, i desconeix si és “per desídia o per opacitat”. “El Govern no ha de posar més mossos a les escoles, sinó als carrers”, ha sentenciat en roda de premsa al Parlament. Vox, per la seva banda, s’ha posat en contacte amb la resta de grups parlamentaris per proposar la celebració d’un ple monogràfic “sobre el deteriorament de la seguretat pública i l’impacte dels canvis demogràfics a Catalunya”. “Volem que el Govern doni la cara i expliqui als catalans per què es nega a aplicar polítiques de mà dura”, ha assegurat Joan Garriga, portaveu de la formació de Santiago Abascal a la cambra catalana.
En canvi, el PSC, ERC i Comuns, els seus socis prioritaris, i la CUP han negat una crisi de seguretat en Catalunya. El president del grup parlamentari PSC-Units, Ferran Pedret, ha criticat el discurs d’alguns partits polítics respecte a la seguretat a Catalunya davant els successos violents recents, i ha fet referència explícita a Vox i Aliança Catalana per advertir que “els enginyers de l’odi estan intentant provocar un nou Torre-Pacheco”. ERC, per la seva banda, creu que Illa no ha de comparèixer al Parlament perquè els crims a Esplugues i Barcelona ja “s’estan investigant”. Ho ha dit Ester Capella, la portaveu dels republicans al Parlament, i ha afegit que “la seguretat passa per la resposta immediata dels tribunals”.
La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha reclamat rigor, prudència, acollir-se a dades i no generar alarmisme en matèria de seguretat davant dels fets ocorreguts durant els últims dies: “No som al Far West, ni als Estats Units”. Amb tot, ha demanat esperar al balanç de final d’any per “poder avaluar si parlem d’un cap de setmana molt difícil o veritablement, en conjunt, assistim a un increment d’assassinats i homicidis”. Finalment, la CUP ha instat els grups parlamentaris a fugir de “discursos alarmistes i racistes” perquè, segons ha advertit, els “aprofita l’extrema dreta per generar més preocupació i por”. “No hi ha un augment descontrolat de la delinqüència”, ha sentenciat el diputat Dani Cornellà, i ha volgut posar en focus en la “degradació” de les condicions de vida de la gent, i ha enumerat l’augment de la pobresa, dificultat a l’accés a l’habitatge, precarietat laboral i augment dels preus de l’alimentació i els serveis bàsics.