L’assassinat d’una jove a Esplugues de Llobregat aquest cap de setmana. Uns fets els quals la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha volgut desvincular d’un possible cas de gihadisme i ha assegurat que “no es pot concloure de cap de les maneres” que l’atac mortal estigui relacionat amb l’extremisme islamista. Segons ha destacat la titular d’Interior en declaracions a Catalunya Ràdio recollides per l’ACN, l’autor de l’atac “a priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el gihadisme”.
Parlon ha demanat els partits i els ciutadans que respectin els temps de treball dels Mossos d’Esquadra i que siguin “respectuosos” amb el secret de sumari decretat per aquests fets. La consellera ha afegit que “fer determinades associacions públiques amb el gihadisme per fomentar discursos d’odi no és adequat”.
Parlon carrega contra els que volen generar odi i treu pit de la labor policial
La titular d’Interior ha admès que quan hi ha episodis com el d’aquest cap de setmana -amb un mort també a Barcelona i un apunyalament al Fòrum- “és difícil defensar les dades públicament” però ha volgut carregar contra aquelles persones que “alimenten els discursos d’odi” i que intenten “introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania”.
Parlon ha evitat fer referències a cap partit ni associacions, tot i que ha condemnat aquells qui per “generar por i fomentar l’odi” han vinculat l’assassinat a Esplugues amb el terrorisme islamista. “Probablement estem parlant de problemàtiques diferents, és fàcil fer associacions d’aquest tipus, generar por i fomentar l’odi, però no ens trobaran aquí” ha assenyalat la consellera d’Interior qui ha assenyalat que les dades de delinqüència “són bones” tot i que ha admès que s’ha de “treballar amb les percepcions”.
En l’entrevista, a més, Parlon ha aprofitat per refermar l’aposta del Govern d’augmentar i reforçar la presència policial a l’espai públic per acabar amb la multireincidència i els casos relacionats amb la droga. La consellera ha assegurat que des de la Generalitat s’estan reforçant els equips d’investigació i “és important ampliar la plantilla i especialitzar-la”.