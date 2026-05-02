Detingut un home per matar una dona en ple carrer a Esplugues

Els Mossos d’Esquadra estan investigant un crim que ha tingut lloc aquest dissabte al matí a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La policia catalana ha detingut un home per la mort violenta a punyalades d’una dona en ple carrer i ara estan provant de determinar a la relació concreta entre l’arrestat i la víctima. Tot i que inicialment s’apuntava a un possible cas de violència masclista, la policia catalana ja ha descartat aquesta hipòtesi. Els fets han tingut lloc poc abans de les onze del matí, quan els efectius d’emergències han rebut l’avís que informava que un home havia ferit una dona al carrer de Joan Miró d’aquest municipi i havia fugit del lloc.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida a la dona. Agents de la policia catalana han localitzat posteriorment l’home a Barcelona i han procedit a la seva detenció. La Divisió d’Investigació Criminal s’ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d’actuacions.
Arrestat per matar un home al Raval
Per al tra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dissabte a la nit un menor com a presumpte autor de la mort d’un home al barri del Raval, al districte de Ciutat Vella. Els fets van tenir lloc uns minuts abans de la mitjanit, quan es va rebre un avís per un incident al carrer de la Cera d’aquesta zona de la capital catalana, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, els Bombers de Barcelona i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari de la ciutat, on posteriorment va perdre la vida. L’autor dels fets va ser localitzat per efectius del cos policial barceloní poc després i va ser detingut. La investigació va a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i es troba ara mateix sota secret de les actuacions.