Detenido un hombre por matar a una mujer en plena calle en Esplugues

Los Mossos d’Esquadra están investigando un crimen que ha tenido lugar este sábado por la mañana en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La policía catalana ha detenido a un hombre por la muerte violenta a puñaladas de una mujer en plena calle y ahora están tratando de determinar la relación concreta entre el arrestado y la víctima. Aunque inicialmente se apuntaba a un posible caso de violencia machista, la policía catalana ya ha descartado esta hipótesis. Los hechos han tenido lugar poco antes de las once de la mañana, cuando los efectivos de emergencias recibieron el aviso de que un hombre había herido a una mujer en la calle de Joan Miró de este municipio y había huido del lugar.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no pudieron hacer nada para salvarle la vida a la mujer. Agentes de la policía catalana localizaron posteriormente al hombre en Barcelona y procedieron a su detención. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de actuaciones.

Detenemos a un hombre por la muerte violenta de una mujer esta mañana en Esplugues de Llobregat pic.twitter.com/YO8CimyB3t — Mossos (@mossos) 2 de mayo de 2026

Arrestado por matar a un hombre en el Raval

Por otro lado, los Mossos d’Esquadra detuvieron este sábado por la noche a un menor como presunto autor de la muerte de un hombre en el barrio del Raval, en el distrito de Ciutat Vella. Los hechos tuvieron lugar unos minutos antes de la medianoche, cuando se recibió un aviso por un incidente en la calle de la Cera de esta zona de la capital catalana, donde una persona resultó herida grave por arma blanca.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana, los Bomberos de Barcelona y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La víctima fue trasladada en estado crítico a un centro hospitalario de la ciudad, donde posteriormente perdió la vida. El autor de los hechos fue localizado por efectivos del cuerpo policial barcelonés poco después y fue detenido. La investigación está a cargo de la División de Investigación Criminal (DIC) y se encuentra ahora mismo bajo secreto de las actuaciones.