El asesinato de una joven en Esplugues de Llobregat este fin de semana. Unos hechos que la consejera de Interior, Núria Parlon, ha querido desvincular de un posible caso de yihadismo y ha asegurado que «no se puede concluir de ninguna manera» que el ataque mortal esté relacionado con el extremismo islamista. Según ha destacado la titular de Interior en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la ACN, el autor del ataque «a priori es una persona que estaba en una situación alterada y probablemente algún tipo de problemática que no tiene nada que ver con el yihadismo».

Parlon ha pedido a los partidos y a los ciudadanos que respeten los tiempos de trabajo de los Mossos d’Esquadra y que sean «respetuosos» con el secreto de sumario decretado por estos hechos. La consejera ha añadido que «hacer determinadas asociaciones públicas con el yihadismo para fomentar discursos de odio no es adecuado».

Parlon carga contra quienes quieren generar odio y defiende la labor policial

La titular de Interior ha admitido que cuando hay episodios como el de este fin de semana -con un muerto también en Barcelona y un apuñalamiento en el Fórum- «es difícil defender los datos públicamente» pero ha querido cargar contra aquellas personas que «alimentan los discursos de odio» y que intentan «introducir imaginarios de miedo en el conjunto de la ciudadanía».

Parlon ha evitado hacer referencias a ningún partido ni asociaciones, aunque ha condenado a aquellos que para «generar miedo y fomentar el odio» han vinculado el asesinato en Esplugues con el terrorismo islamista. «Probablemente estamos hablando de problemáticas diferentes, es fácil hacer asociaciones de este tipo, generar miedo y fomentar el odio, pero no nos encontrarán aquí» ha señalado la consejera de Interior quien ha señalado que los datos de delincuencia «son buenos» aunque ha admitido que se debe «trabajar con las percepciones».

El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero y la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon / ACN

En la entrevista, además, Parlon ha aprovechado para reafirmar la apuesta del Gobierno de aumentar y reforzar la presencia policial en el espacio público para acabar con la multirreincidencia y los casos relacionados con la droga. La consejera ha asegurado que desde la Generalitat se están reforzando los equipos de investigación y «es importante ampliar la plantilla y especializarla».