Dijous intens a la televisió catalana. Els teleespectadors tenien una graella ben farcida de futbol, entre el partit de Champions del Barça femení, el de la selecció espanyola masculina i els gags del Crackòvia. Ara bé, també els bojos de la política tenien una cita amb el televisor perquè era el dia de Polònia i també quan El perro verde entrevistava Pedro Sánchez. Que el president del govern espanyol tornés a TVE era destacable, però les xifres d’audiència han estat molt inferiors al seu pas per La Revuelta. Analitzem què ha donat de si una jornada que ha tingut com a grans triomfadores les culers.
El programa més vist de tot el dia ha estat el match que enfrontava les noies del Barça i les de l’Arsenal. A les 19 hores, ha començat un partit molt intens que acabaria en un empat a 1. Les de Pere Romeu han tingut ocasions per fer més gols, però un munt de pals i aturades de la portera rival han impedit que s’enduguessin la victòria. Això sí, televisivament poden treure pit perquè han obtingut un 29,1% de share summament espectacular.
Cap altra emissió no ha fet tanta quota de pantalla en el dia, amb gairebé 400.000 teleespectadors que no superen els de La Roja però sí en la xifra de share que, al final, és el que compta en aquestes comparatives. La victòria de la selecció espanyola contra la República Txeca per 2-0 ha congregat 520.000 persones, sí, però es queden amb el 27,9% de quota de pantalla així que no poden contra les noies.
TV3, líder d’audiència del dijous només a la tarda
TV3 ja pot agrair el superèxit a les culers, perquè la nit clarament ha estat per a TVE amb el futbol masculí (27,9%) i l’entrevista al líder del PSOE que obté el 22,9%. La cadena pública catalana, mentrestant, obtenia xifres molt baixes per a una nit de dijous en la que sempre acostuma a ser líder. El Polònia es queda amb un minso 13,3%, mentre que la segona vida del Crackòvia perd una mica i obté el 13,1% de l’audiència.
Sí que han guanyat a Telecinco i Antena 3, però, i això que els més tafaners tenien la gran final de Supervivientes que a Catalunya només ha interessat el 7,3%. El Hormiguero ha estat el gran perjudicat de tot plegat i no ha pogut fer-hi res amb tanta competència, ja que ells tenien una entrevista amb Eduard Fernández que només fa el 6,1%.
Amb tot, un dia amb molta teca televisiva i uns guanys que s’han repartit les dues televisions públiques.