Supervivientes ha començat una nova edició i els teleespectadors encara no es creuen tot el que ha passat aquestes primeres hores de concurs. Una lesió, un abandonament, acusacions de favoritisme, nominacions inesperades… I, tot això, en només dos dies. La gran protagonista, fins ara, ha estat Alma Bollo. La jove, coneguda per ser la filla de la tertuliana de televisió Raquel Bollo, ha patit una lesió a la platja que l’ha forçat a ser evacuada. Els metges del reality de Telecinco l’han sotmès a diferents proves i han comprovat que no exagerava quan deia que li feia molt de mal la zona cervical, ja que té un problema de salut greu que fa impossible la seva continuïtat al concurs.
Tot va començar quan va llevar-se amb un dolor a les cervicals, el que va anar intensificant-se al llarg del dia. El moment de més tensió, quan va notar un formigueig a les cames i quan va adonar-se que li costava mantenir-les aixecades quan s’estirava: “M’he espantat molt“. Marejada i amb dificultats per posar-se dempeus, semblava clar que alguna cosa li passava. L’han posat en tractament i sembla que està responent bé, però els especialistes han considerat que seria millor que ho deixés córrer. Quan li han comunicat que acabava la seva aventura televisiva, la noia s’ha posat a plorar com una boja.
Però el programa de Telecinco havia d’explotar les últimes hores amb la filla de Raquel Bollo i, per fer-ho, van organitzar una videotrucada entre elles que van emetre en directe. La tertuliana de Sálvame li deia que es quedés tranquil·la, que la seva salut era el més important de tot i que abandonar no era haver fracassat. Finalment, entre llàgrimes, la jove només va aconseguir pronunciar un “t’estimo” i va dir-l-i com d’orgullosa se sentia de ser la seva filla.
En una conversa amb els companys, que es quedaven molt sorpresos de veure-la a la llitera de l’hospital amb un collet, els va comunicar que abandonaria el concurs perquè no podia seguir. Davant d’aquesta pèrdua, el concurs ha decidit substituir-la per un altre famós estrella que arribarà a Hondures dimarts mateix quan saltarà de l’helicòpter com ja han fet els seus companys.
Acusacions de favoritisme a Supervivientes i un veto?
Però no només s’ha parlat d’Alba Bollo en aquests primers dies de concurs, també Rosa Benito ha tingut el seu moment de glòria… encara que de mala manera. Els companys han acusat la direcció d’afavorir-la i, de fet, creuen que li han permès fer certs vetos.
Ella no vol que es parli del seu matrimoni amb Amador Mohedano, el germà de Rocío Jurado que la va fer famosa, però per què la presentadora l’ajuda en aquest sentit? Per què el programa els talla quan fiquen el dit a la ferida? Perquè l’única cosa que fan és deixar que remarqui que ella no necessita cap home i que té la seva identitat després del divorci.
Els primers nominats deixen els concursants en xoc
I si hi ha una cosa que no falla a Supervivientes són les nominacions. En aquesta edició, han introduït una novetat que ha complicat encara més la situació dels concursants. Els nominats no es limiten a esperar la votació del públic, sinó que ara hauran de passar per una “lliga de nominats” amb dues proves en què poden aconseguir salvar-se.
Els primers noms assenyalats van ser Lola Ortiz i Víctor Janeiro, que ja s’esperaven que els companys els haurien posat a la corda fluixa perquè no han fet molts amics. A l’altra platja, Yulen i Arkano han estat els assenyalats. La tensió estava servida amb quatre concursants, dues proves i només una possibilitat d’escapar-se de la nominació. I qui ha aconseguit salvar-se? Yulen Pereira, que s’ha imposat a la prova i ha abandonat la llista de nominats. Seran els altres tres els qui es jugaran la continuïtat en la pròxima prova de salvació i, després, el públic tindrà l’última paraula.