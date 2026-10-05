Toni Soler ha estat veí del barri Gòtic durant 25 anys, mitja vida que ha passat al centre de Barcelona fins que la situació actual que travessa la ciutat l’ha acabat expulsant també a ell. En una carta de comiat molt reivindicativa, la ment pensant del Polònia hi diu adeu sense tallar-se ni un pèl pel que fa als motius del seu trasllat. De fet, assegura obertament que senten que els han fet fora: “És cert que ens sentim una mica foragitats d’un barri que cada cop més s’ha entregat al monocultiu turístic, on costa ser barceloní i català i sentir-te a casa“, ha etzibat amb contundència.
En un escrit que ha compartit al seu perfil d’Instagram, l’humorista es posa seriós per fer una denúncia que comparteixen moltes de les persones que també hi viuen. De fet, el degoteig de veïns que han marxat del barri en els últims mesos ha estat constant tal com es lamenta als forns de pa de tota la vida als que hem pogut anar. A Toni Soler li sap “molt greu” haver canviat de casa, ja que és conscient que el Gòtic està ple de veïns “que estimen el barri” i que mereixen que la ciutat “doni resposta” al seu compromís.
“Després de 25 anys, marxem del Barri Gòtic amb moltes ganes d’obrir una nova etapa i amb molta recança pel que deixem enrere, pels records compartits, pels moments únics viscuts en família, amb amics i veïns. No ho oblidarem mai“, clama. Toni Soler gaudeix d’una bona situació econòmica que li ha permès fer les maletes i organitzar un trasllat cap a un altre barri, però no tothom està en aquesta situació: “Malgrat tot, marxem perquè volem i sabem que això ens converteix en uns privilegiats”.
No marxa massa lluny, pel que diu, ja que assegura que ha trobat un altre pis “a unes poques parades de metro”. Li farà gràcia tornar al barri de tant en tant, és clar, i ha aprofitat aquesta carta oberta per enviar una abraçada “ben forta” als veïns, botiguers i els amics que hi deixa: “Tenim mil excuses per tornar al nostre estimat Gòtic”.
Els seguidors de Toni Soler se sumen a la seva denúncia
La situació urbanística a Barcelona és un desastre absolut i, prova d’això, que tantíssims seguidors de Toni Soler hagin estat comentant la seva publicació per mostrar-s’hi totalment a favor. Alguns li han donat les gràcies per compartir-ho, de la mateixa manera que han estat molts els qui li han desitjat “sort” en aquesta nova etapa lluny de la que ha estat casa seva tant de temps: “Quan t’enyoris, el Gòtic sempre hi serà per anar-hi a voltar”.
Sí que hem trobat comentaris de veïns del Gòtic que lamenten que hagi cedit i hagi acabat marxant. De fet, asseguren que l’única manera de superar aquest moment és resistir: “És molt difícil resistir, però també és imprescindible!“, “El mes vinent farà 40 anys que visc aquí i penso resistir”, “Visc al carrer Avinyó des de fa 50 anys i he vist de tot” o “Encara quedem uns quants” són només un exemple.
La gran majoria de comentaris són reivindicatius i amb un to encara més fort que el seu: “En breu s’haurà de pagar entrada per accedir-hi“, “Vaig haver de marxar del Gòtic fa ara 10 anys perquè era insostenible viure allà”, “Jo he estat en el tancament de dos herbolaris al Gòtic que no van poder aguantar l’onada turística“, “Jo vaig haver de marxar obligada, com tants d’altres, fa més de dos anys, després de quasi vint anys vivint al Gòtic”, “És que Barcelona ja no és nostra, sinó dels turistes“, “De mica en mica ens van desplaçant”, “Ens fan fora i és una llàstima“, “Barcelona ens expulsa a tots els barcelonins, del barri que sigui. Fa molt temps que em sento expulsada i no només pels turistes, els polítics també hi tenen molt a veure”, “El que han fet amb la nostra ciutat no té nom” o “Barcelona ja no és del barcelonins”.