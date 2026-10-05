Toni Soler ha sido vecino del Barrio Gótico durante 25 años, media vida que ha pasado en el centro de Barcelona hasta que la situación actual que atraviesa la ciudad lo ha terminado expulsando también a él. En una carta de despedida muy reivindicativa, la mente pensante de Polònia dice adiós sin cortarse ni un pelo en cuanto a los motivos de su traslado. De hecho, asegura abiertamente que sienten que los han echado: «Es cierto que nos sentimos un poco expulsados de un barrio que cada vez más se ha entregado al monocultivo turístico, donde cuesta ser barcelonés y catalán y sentirte en casa«, ha afirmado con contundencia.

En un escrito que ha compartido en su perfil de Instagram, el humorista se pone serio para hacer una denuncia que comparten muchas de las personas que también viven allí. De hecho, el goteo de vecinos que han dejado el barrio en los últimos meses ha sido constante tal como se lamenta en las panaderías de toda la vida a las que hemos podido ir. A Toni Soler le sabe «muy mal» haber cambiado de casa, ya que es consciente de que el Gótico está lleno de vecinos «que aman el barrio» y que merecen que la ciudad «responda» a su compromiso.

«Después de 25 años, nos vamos del Barrio Gótico con muchas ganas de abrir una nueva etapa y con mucha añoranza por lo que dejamos atrás, por los recuerdos compartidos, por los momentos únicos vividos en familia, con amigos y vecinos. No lo olvidaremos nunca«, clama. Toni Soler disfruta de una buena situación económica que le ha permitido hacer las maletas y organizar un traslado hacia otro barrio, pero no todos están en esta situación: «A pesar de todo, nos vamos porque queremos y sabemos que eso nos convierte en unos privilegiados».

No se va muy lejos, según dice, ya que asegura que ha encontrado otro piso «a unas pocas paradas de metro». Le hará gracia volver al barrio de vez en cuando, claro, y ha aprovechado esta carta abierta para enviar un abrazo «muy fuerte» a los vecinos, comerciantes y amigos que deja: «Tenemos mil excusas para volver a nuestro querido Gótico».

Los seguidores de Toni Soler se suman a su denuncia

La situación urbanística en Barcelona es un desastre absoluto y, prueba de ello, que tantísimos seguidores de Toni Soler hayan estado comentando su publicación para mostrarse totalmente a favor. Algunos le han dado las gracias por compartirlo, de la misma manera que han sido muchos los que le han deseado «suerte» en esta nueva etapa lejos de la que ha sido su casa tanto tiempo: «Cuando te eches de menos, el Gótico siempre estará para ir a visitarlo».

Sí que hemos encontrado comentarios de vecinos del Gótico que lamentan que haya cedido y haya terminado yéndose. De hecho, aseguran que la única manera de superar este momento es resistir: «Es muy difícil resistir, pero también es imprescindible!«, «El mes que viene hará 40 años que vivo aquí y pienso resistir», «Vivo en la calle Avinyó desde hace 50 años y he visto de todo» o «Todavía quedamos unos cuantos» son solo un ejemplo.

Toni Soler deja el Barrio Gótico tras muchos años como vecino | Mireia Comas

La gran mayoría de comentarios son reivindicativos y con un tono aún más fuerte que el suyo: «En breve se tendrá que pagar entrada para acceder«, «Tuve que irme del Gótico hace ahora 10 años porque era insostenible vivir allí», «Yo he estado en el cierre de dos herbolarios en el Gótico que no pudieron aguantar la ola turística«, «Yo tuve que irme obligada, como tantos otros, hace más de dos años, después de casi veinte años viviendo en el Gótico», «Es que Barcelona ya no es nuestra, sino de los turistas«, «Poco a poco nos van desplazando», «Nos echan y es una lástima«, «Barcelona nos expulsa a todos los barceloneses, del barrio que sea. Hace mucho tiempo que me siento expulsada y no solo por los turistas, los políticos también tienen mucho que ver», «Lo que han hecho con nuestra ciudad no tiene nombre» o «Barcelona ya no es de los barceloneses».