La gala de los Premios Ondas ha tenido un fuerte acento catalán, en parte gracias a una Juliana Canet que ha terminado siendo la protagonista indiscutible. Los tres integrantes de Que no surti d’aquí, el programa de chismes de Catalunya Ràdio, han subido al escenario para recibir el galardón a la mejor idea radiofónica. Lo que pocos esperaban era que la más joven de los tres acabaría ofreciendo un discurso reivindicativo a favor de nuestra lengua y muy crítico con la situación que atraviesa el país. Los aplausos del público, que no destaca especialmente por su catalanidad, han sido bastante escasos y eso la honra aún más.

«Estamos especialmente satisfechos de haber hecho todo este camino íntegramente en catalán. La lengua es el alma de un país y merece todas las atenciones posibles, como decía Mercè Rodoreda, especialmente si vives en un país como el nuestro, un país colonizado y ocupado desde hace siglos«, ha comenzado Juliana Canet con una contundencia que pocos son capaces de demostrar.

«En este contexto, ponerse cada día ante un micrófono y hablar en catalán o hacerlo en tu día a día y aquí mismo ahora es un acto de liberación y es una manera de decir que no es tan fácil pisotearnos. Y no lo digo en tono de víctima o derrotista, sino desde la máxima esperanza», reflexiona. «Ausiàs March ya hablaba catalán en el siglo XV y nosotros seguimos hablándolo. ¡Viva Catalunya libre!«, ha finalizado con la cabeza bien alta.

Bravo la Juliana Canet aquí 👏👏 https://t.co/hNnC2jsANE — Guillem Andrés (@GuillemAndres) November 26, 2026

El equipo de ‘Que no surti d’aquí’ recibe el premio Ondas | ACN

Los tres presentadores han compartido el agradecimiento desde el escenario. Marta Montaner ha definido el espacio como «un programa de crónica social y un grupo de amigos que intentan hacerse compañía y también hacer compañía a los demás», mientras que su compañero Roger Carandell ha querido agradecer la confianza de los oyentes y también de los trabajadores de Catalunya Ràdio: «Tenemos una radio pública en este país que es increíble, así que conservémosla y cuidémosla muchísimo«.

Pocos aplausos para Juliana Canet en el escenario, pero muchos en las redes sociales

Juliana Canet no ha recibido un apoyo demasiado clamoroso sobre el escenario, pero que haya pisado con tanta fuerza ha gustado muchísimo a la gente de casa. Su coraje y su compromiso total con el país han dado alas a muchos para aplaudirla a través de las redes sociales, hoy totalmente rendidas a ella y a su firmeza: «Juliana Canet tenía una oportunidad en los Ondas y la ha aprovechado, ella ha decidido hacer historia y sacar la artillería pesada«.

Juliana Canet tenia una oportunitat als Ondas i l’ha aprofitada, ella ha decidit fer historia i sacar la artilleria pesada — Andaira 🎺 (@BigA10090) November 26, 2026

No he escoltat mai el programa que fa Juliana Canet. Però he escoltat el discurs que ha fet a la Gala dels Premis Ondas i s’ha guanyat el meu cor. Davant d’un auditori ple de nyordos. Més gent compromesa amb el seu país fa falta als mitjans de comunicació i faràndula. — Beltrán Calarga (@Paulhart1973) November 26, 2026

Juliana Canet estructuríssima d’Estat #PremiosOndas — geor giner (@lediscourse) November 26, 2026

«No me cae demasiado bien, pero aquí ovación absoluta y discurso brillante«, «Me quito el sombrero, bravo«, «Totalmente de acuerdo con ella al 100%«, «Reina de Catalunya ya«, «Entre el público hay quienes no aplauden. ¡Me parece que Juliana ha llegado al meollo del asunto!«, «Impecable» y «Discurso perfecto» son solo algunos de los muchos mensajes que se han escrito en esta línea.

Toni Soler agradece el premio Ondas a Polònia

El otro gran reconocimiento de la noche para 3Cat ha sido para el especial de Polònia por sus 20 años en TV3, que ha recibido el Premio Ondas al mejor programa de entretenimiento. El jurado ha reconocido las dos décadas de trayectoria del formato, su apuesta por el humor y la sátira política en catalán y su capacidad de trascender el ámbito catalán.

Toni Soler ha recogido el galardón con la satisfacción de ver reconocida la continuidad de un programa que ya forma parte de la historia de la televisión catalana: «Ahora recibo este premio con un poco menos de nervios, pero con la misma ilusión, porque cuenta mucho para un programa de televisión la permanencia y la durabilidad»», ha explicado.

Toni Soler agradece el segundo premio Ondas a Polònia | Instagram

Toni Soler y el equipo de Polònia reciben un premio por el programa de los 20 años | ACN

Una noche muy buena para 3Cat y también para la lengua catalana, la que han defendido desde un escenario cada vez más reivindicativo.