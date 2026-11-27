Conflicto en la radio pública catalana. El Consell Professional de Catalunya Ràdio ha denunciado este viernes que El matí de Catalunya Ràdio, el programa estrella de la emisora, dirigido por Ricard Ustrell a través de su productora, La Manchester, ha censurado deliberadamente un fragmento del discurso en defensa del catalán –y de Cataluña como nación– que Juliana Canet pronunció ayer en la gala de los Premios Ondas. El órgano acusa el espacio matutino de haber recortado una crónica informativa para evitar que se escuchara la parte más reivindicativa de la intervención, en la que la periodista —miembro del Que no surti d’aquí, programa de la misma Catalunya Ràdio— denunció la minorización de la lengua y describió Cataluña como un país «colonizado y ocupado desde hace siglos». El Consell Professional considera que la decisión de recortar la declaración es «totalmente injustificada e insólita», así como una muestra de «censura burda». Aseguran, además, que se han contravenido las indicaciones de los servicios informativos de la emisora.

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La censura d'»El matí de Catalunya Ràdio» 👇 https://t.co/35yrjr2FvZ — Consell Prof. CR (@ConsellProfCR) November 27, 2026

El motivo alegado para la omisión: la campaña electoral

El fragmento se ha omitido en El matí de Catalunya Ràdio, aunque la intervención de Canet sí se ha podido escuchar en otros espacios de la emisora y de 3CatInfo. Según el comunicado, el equipo de Ustrell ha justificado el recorte argumentando que, en campaña electoral, tienen «prohibidísimo» emitir fragmentos políticos fuera de los bloques electorales. El Consell Professional desmonta este argumento recordando que las instrucciones del jefe de informativos sobre los bloques electorales se refieren a declaraciones de políticos, especialmente de los que participan en la campaña, y no a intervenciones como la de Canet. También subraya que la periodista no forma parte de ningún partido político y que su discurso no hacía campaña a favor de nadie.

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El discurso censurado

La polémica llega después de que Juliana Canet se convirtiera en una de las protagonistas de la gala de los Ondas. La copresentadora de Que no surti d’aquí aprovechó el premio a la mejor idea radiofónica para reivindicar la lengua catalana y denunciar la situación que atraviesa, citando a figuras como Ausiàs March o Mercè Rodoreda. «La lengua es el alma de un país y merece todas las atenciones posibles», afirmó, antes de definir Cataluña como «un país colonizado y ocupado desde hace siglos». Canet también reivindicó el uso del catalán como «un acto de liberación» y concluyó con un «Visca Catalunya lliure», en un discurso que generó pocos aplausos en la sala pero una enorme repercusión en las redes sociales.