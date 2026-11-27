Brega a la ràdio pública catalana. El Consell Professional de Catalunya Ràdio ha denunciat aquest divendres que El matí de Catalunya Ràdio, el programa estrella de l’emissora, dirigit per Ricard Ustrell a través de la seva productora, La Manchester, ha censurat deliberadament un fragment del discurs en defensa del català –i de Catalunya com a nació– que Juliana Canet va pronunciar ahir a la gala dels Premis Ondas. L’òrgan acusa l’espai matinal d’haver escapçat una crònica informativa per evitar que se sentís la part més reivindicativa de la intervenció, en què la periodista —membre del Que no surti d’aquí, programa de la mateixa Catalunya Ràdio— va denunciar la minorització de la llengua i va descriure Catalunya com un país “colonitzat i ocupat des de fa segles”. El Consell Professional considera que la decisió de retallar la declaració és “totalment injustificada i insòlita”, així com una mostra de “censura barroera”. Asseguren, a més, que s’han contravingut les indicacions dels serveis informatius de l’emissora.
La censura d'”El matí de Catalunya Ràdio” 👇 https://t.co/35yrjr2FvZ— Consell Prof. CR (@ConsellProfCR) November 27, 2026
El motiu al·legat per a l’omissió: la campanya electoral
El fragment s’ha omès a El matí de Catalunya Ràdio, tot i que la intervenció de Canet sí que s’ha pogut sentir en altres espais de l’emissora i de 3CatInfo. Segons el comunicat, l’equip d’Ustrell ha justificat la retallada argumentant que, en campanya electoral, tenen “prohibidíssim” emetre talls polítics fora dels blocs electorals. El Consell Professional desmunta aquest argument recordant que les instruccions del cap d’informatius sobre els blocs electorals fan referència a declaracions de polítics, especialment dels que participen en la campanya, i no a intervencions com la de Canet. També subratlla que la periodista no forma part de cap partit polític i que el seu discurs no feia campanya a favor de ningú.
El discurs censurat
La polèmica arriba després que Juliana Canet es convertís en una de les protagonistes de la gala dels Ondas. La co-presentadora de Que no surti d’aquí va aprofitar el premi a la millor idea radiofònica per reivindicar la llengua catalana i denunciar la situació que travessa, tot citant figures com Ausiàs March o Mercè Rodoreda. “La llengua és l’ànima d’un país i mereix totes les atencions possibles”, va afirmar, abans de definir Catalunya com “un país colonitzat i ocupat des de fa segles”. Canet també va reivindicar l’ús del català com “un acte d’alliberament” i va cloure amb un “Visca Catalunya lliure”, en un discurs que va generar pocs aplaudiments a la sala però una enorme repercussió a les xarxes socials.