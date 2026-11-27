El candidat d’ERC, Gabriel Rufián, ha agraït a Ernest Maragall que hagi anunciat que el votarà en les eleccions al Congrés de diumenge, 29 de novembre. L’excandidat republicà a l’alcaldia de Barcelona i que va acabar amb la formació d’Oriol Junqueras com el rosari de l’aurora ha difós, a través de la xarxa social Substack, un escrit en què justifica el vot a ERC tot i les discrepàncies amb l’actual direcció de la formació. Rufián ha aprofitat el seu penúltim acte de campanya, a la plaça de la Cultura de Bellvitge, per agrair el suport de l’exconseller d’Exteriors i exdirigent del PSC.
En la mateixa línia ha agraït també l’anunci de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, d’anunciar que votarà a ERC diumenge. Un anunci molt estratègic a la vista que la CUP no es presenta a aquests comicis i podria ser una bossa de vots que, precisament, a Girona pot ajudar a augmentar el nombre d’escons que els republicans poden aconseguir al Congrés. Dos agraïments que han despertat els aplaudiments del públic que omplia la plaça de la Cultura de Bellvitge.
“Votaré ERC”
En la missiva de Maragall, l’exconseller comença sense embuts: “Votaré ERC”. Això sí, hi posa context. “No serà un vot de reconeixement o de coincidència total. Serà un vot a mig camí entre l’exigència i l’esperança”, admet. “Tinc raons abundants per mostrar distància envers les sigles d’ERC”, afegeix. “Raons personals i raons polítiques”, reconeix i incideix “especialment amb relació a la direcció actual del partit”.
“Però ho tinc clar: per convicció i per deure democràtic haig de prendre distància respecte de mi mateix i de qualsevol altre aspecte conjuntural de tipus orgànic i partidari”, conclou. I fa una diferència sobre el poder dels candidats:”Valorar i reconèixer l’èxit individual indiscutible del candidat Gabriel Rufián, no em fa oblidar la presència i la implicació de la candidata a Girona, Teresa Jordà, i de tants altres homes i dones que segueixen donant sentit al projecte republicà”.
“Vull assumir i compartir la raó superior que apareix nítidament en l’escenari electoral, una raó de país, conscient del que està en joc, esperonat per l’evident risc que un govern PP-Vox suposaria per a Catalunya, però també amb l’explícita voluntat d’enfortir la posició de Catalunya enfront d’un eventual govern de continuïtat de les esquerres espanyoles”, alerta com a argument. “Acabem de guanyar, encara no al 100 %, la llarga batalla de l’amnistia. És la decisió individual de cadascú avui (diumenge) la que ha de permetre plantejar l’exercici del dret a decidir col·lectiu, demà”, justifica.