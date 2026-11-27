El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha agradecido a Ernest Maragall que haya anunciado que lo votará en las elecciones al Congreso del domingo, 29 de noviembre. El excandidato republicano a la alcaldía de Barcelona, quien terminó con la formación de Oriol Junqueras como el rosario de la aurora, ha difundido, a través de la red social Substack, un escrito en el que justifica el voto a ERC a pesar de las discrepancias con la actual dirección de la formación. Rufián ha aprovechado su penúltimo acto de campaña, en la plaza de la Cultura de Bellvitge, para agradecer el apoyo del exconsejero de Exteriores y exdirigente del PSC.

En la misma línea, ha agradecido también el anuncio del alcalde de Girona, Lluc Salellas, de anunciar que votará a ERC el domingo. Un anuncio muy estratégico dado que la CUP no se presenta a estos comicios y podría ser un grupo de votos que, precisamente en Girona, puede ayudar a aumentar el número de escaños que los republicanos pueden conseguir en el Congreso. Dos agradecimientos que han despertado los aplausos del público que llenaba la plaza de la Cultura de Bellvitge.

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián sentados en el acto de Bellvitge/Sara Soteras/ACN

«Votaré ERC»

En la misiva de Maragall, el exconsejero comienza sin rodeos: «Votaré ERC». Eso sí, da contexto. «No será un voto de reconocimiento o de coincidencia total. Será un voto a medio camino entre la exigencia y la esperanza», admite. «Tengo razones abundantes para mostrar distancia hacia las siglas de ERC», añade. «Razones personales y razones políticas», reconoce e incide «especialmente en relación a la dirección actual del partido».

«Pero lo tengo claro: por convicción y por deber democrático debo tomar distancia respecto de mí mismo y de cualquier otro aspecto coyuntural de tipo orgánico y partidario», concluye. Y hace una diferencia sobre el poder de los candidatos: «Valorar y reconocer el éxito individual indiscutible del candidato Gabriel Rufián no me hace olvidar la presencia y la implicación de la candidata en Girona, Teresa Jordà, y de tantos otros hombres y mujeres que siguen dando sentido al proyecto republicano».

«Quiero asumir y compartir la razón superior que aparece nítidamente en el escenario electoral, una razón de país, consciente de lo que está en juego, impulsado por el evidente riesgo que un gobierno PP-Vox supondría para Cataluña, pero también con la explícita voluntad de fortalecer la posición de Cataluña frente a un eventual gobierno de continuidad de las izquierdas españolas», alerta como argumento. «Acabamos de ganar, aún no al 100%, la larga batalla de la amnistía. Es la decisión individual de cada uno hoy (domingo) la que debe permitir plantear el ejercicio del derecho a decidir colectivo, mañana», justifica.