Sofía de Grecia ha encadenado una serie de eventos en los últimos días y esto ha permitido ver cómo está físicamente después de un tiempo oculta. La esposa de Juan Carlos de Borbón sigue siendo, a los 88 años, uno de los miembros de la familia real más activos. De hecho, a muchos les sorprende ver que tiene una agenda llena de eventos solidarios y desplazamientos largos. No quiere jubilarse, no, pero ¿cómo se encuentra realmente? ¿Cómo afronta esta etapa de su vida? Pilar Eyre ha estado investigando y analizando estas últimas apariciones de la madre de Felipe para poder averiguar qué se oculta tras una actividad tan frenética así de repente.

Una de las imágenes más recientes que ha dejado es la de la inauguración del Rastrillo Nuevo Futuro, que se celebró en el Palacio de Cibeles de Madrid. La emérita acudió a esta cita solidaria, que destina los beneficios a financiar hogares de protección para menores, y volvió a demostrar que se siente especialmente cómoda en este tipo de eventos. Durante varias horas paseó entre los puestos, conversó con los voluntarios, se interesó por los productos que se vendían, abrazó a algunos niños y atendió a las personas que se acercaban para saludarla. Una actitud cercana y una energía que llamaron la atención de los asistentes, de hecho.

Lejos de limitarse a cumplir con el compromiso institucional, dicen que se mostró «participativa«, «sonriente» y «con ganas de conversar«. De hecho, las personas de su entorno aseguran que este tipo de actividades le gustan especialmente y que «sentirse útil» es una de las cosas que más la motivan. Esta actividad intensa contrasta con los 88 años que tiene, pero sí que parece que se la ve ágil, atenta y con capacidad para afrontar jornadas largas. ¿Se aburre en el palacio? ¿O quieren hacer ver que está mejor de lo que en realidad está?

Las decisiones de Sofía de Grecia que demuestran cómo se encuentra | Europa Press

Sofía de Grecia no quiere quedarse en casa

Siempre se ha dicho que Sofía ha defendido la importancia de mantenerse activa. En una entrevista concedida a Telemadrid durante una visita a Grecia, reconoció que le gustaba «ser útil» al país y «trabajar«… si es que se le puede llamar así a lo que hace. Tras la abdicación del marido, cedió el protagonismo institucional a Letizia aunque no quiso desaparecer de la vida pública. Su papel ha quedado especialmente vinculado a las causas sociales, las actividades culturales y los compromisos que forman parte de su trayectoria.

Más allá de las obligaciones oficiales, la reina emérita también conserva una vida personal que procura mantener alejada de la exposición mediática. Entre sus familiares más cercanos hay personas que viven en Grecia y Alemania y, por eso, sus viajes privados son una de las maneras de mantener estos lazos. Cada vez más sola, pero, dicen que no tiene ninguna intención de desvincularse de su labor institucional mientras se sienta con fuerzas para continuar ejerciéndola.