Isabel Sartorius ha sido una de las parejas más mediáticas de Felipe de Borbón, hasta el punto de que todos daban por hecho que acabarían casándose y que sería ella la futura reina española. Un amor de juventud que quedó en eso, una historia del pasado que ahora vuelve a estar de actualidad porque se sabe que tiene problemas de salud. Su entorno familiar ha explicado, por primera vez, cómo se encuentra y qué cambios ha tenido que afrontar en su día a día. No está siendo un proceso fácil, dicen, ya que no hace más que empeorar: «Ha sido muy triste y muy duro ver la evolución de la enfermedad«, reconocen en la revista ¡Hola!.

Sus problemas de movilidad están aumentando y, por eso, han tenido que ingresarla en una clínica. No padece un trastorno psiquiátrico como se había especulado, sino que los médicos le han diagnosticado un problema neurocognitivo: «Ver publicada aquella información nos hizo mucho daño». Lejos de la imagen de soledad que algunos rumores habían dibujado, sus familiares aseguran que está bien acompañada. La residencia se encuentra cerca de su casa y esto les permite mantener un contacto frecuente. También recibe visitas, se encuentra con amigas y continúa compartiendo momentos con las personas más queridas: «Nunca le falta compañía. Ahora nos toca cuidarla a nosotros». La está tratando un fisioterapeuta y confían en que vaya mejorando, pero no lo tienen claro: «Hay que ver cómo va evolucionando«.

La familia también destaca que, a pesar de las dificultades actuales, sigue muy pendiente de los estudios y del futuro de los más pequeños. Otro de sus grandes pilares es su hija, Mencía, que vive en Londres por motivos profesionales. A pesar de la distancia, insisten en que madre e hija hablan cada día y que la joven intenta viajar a Madrid siempre que puede para estar a su lado.

La familia de Isabel Sartorius explica cómo se encuentra | ¡Hola!

La vida de Isabel Sartorius no ha sido fácil

La historia de Isabel Sartorius va mucho más allá de su relación con Felipe de Borbón, que la situó en el centro de la atención mediática cuando él todavía era príncipe de Asturias. Durante años, su vida privada quedó inevitablemente vinculada a aquella relación, pero detrás del personaje público había una historia personal marcada por experiencias muy complicadas. Ella misma decidió explicar una parte en una obra autobiográfica en la que abordó la codependencia y las consecuencias emocionales de haber crecido en un entorno familiar difícil.

En aquel momento habló de la relación con su madre y de cómo las circunstancias de casa la habían llevado a asumir responsabilidades que no le correspondían durante la infancia. El libro también fue una forma de ayudar a otras personas que hubieran pasado por situaciones similares. Su madre la había animado a escribirlo antes de morir, aunque Isabel necesitó tiempo para encontrar la fuerza necesaria para hacerlo.

En una entrevista anterior con ¡Hola!, Isabel Sartorius había explicado hasta qué punto le había costado encontrar la tranquilidad personal. Durante mucho tiempo no recordaba ninguna etapa de su vida en la que se hubiera sentido realmente en paz. Con los años, sin embargo, aseguraba haber aprendido a gestionar el dolor emocional y a dejar de vivir permanentemente en estado de alerta.

Felipe e Isabel Sartorius, captados a bordo de un yate | ¡Hola!

Ahora, en esta nueva etapa, la familia pone el acento precisamente en esta mejora de su bienestar emocional. A pesar de las dificultades físicas, aseguran que Isabel ha encontrado una serenidad que durante muchos años le había costado conseguir: «Ha desaparecido la angustia vital que la ha acompañado siempre«, explican. Una paz interior que, en medio de los problemas de salud, se ha convertido en una de las noticias más positivas para los suyos.