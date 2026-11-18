Isabel Sartorius ha estat una de les parelles més mediàtiques de Felip de Borbó, fins al punt que tothom donava per fet que acabarien casant-se i que seria ella la futura reina espanyola. Un amor de joventut que va quedar en això, una història del passat que ara torna a estar d’actualitat perquè se sap que té problemes de salut. El seu entorn familiar ha explicat, per primera vegada, com es troba i quins canvis ha hagut d’afrontar en el seu dia a dia. No està sent un procés fàcil, diu, ja que no fa més que empitjorar: “Ha estat molt trist i molt dur veure l’evolució de la malaltia“, reconeixen a la revista ¡Hola!.
Els seus problemes de mobilitat estan augmentant i, per això, han hagut d’ingressar-la en una clínica. No pateix un trastorn psiquiàtric com s’havia especulat, però, sinó que els metges li han diagnosticat un problema neurocognitiu: “Veure publicada aquella informació ens va fer molt de mal”. Lluny de la imatge de solitud que alguns rumors havien dibuixat, els seus familiars asseguren que està ben acompanyada. La residència es troba a prop de casa seva i això els permet mantenir-hi un contacte freqüent. També rep visites, es troba amb amigues i continua compartint estones amb les persones més estimades: “Mai no li falta la companyia. Ara ens toca cuidar-la a nosaltres”. L’està tractant un fisioterapeuta i confien que vagi millorant, però no ho tenen clar: “Cal veure com va evolucionant“.
La família també destaca que, malgrat les dificultats actuals, continua molt pendent dels estudis i del futur dels més petits. Un altre dels seus grans pilars és la seva filla, Mencía, que viu a Londres per motius professionals. Tot i la distància, insisteixen que mare i filla parlen cada dia i que la jove intenta viatjar a Madrid sempre que pot per estar al seu costat.
La vida d’Isabel Sartorius no ha estat fàcil
La història d’Isabel Sartorius va molt més enllà de la seva relació amb Felip de Borbó, que la va situar al centre de l’atenció mediàtica quan ell encara era príncep d’Astúries. Durant anys, la seva vida privada va quedar inevitablement vinculada a aquella relació, però darrere del personatge públic hi havia una història personal marcada per experiències molt complicades. Ella mateixa va decidir explicar-ne una part a una obra autobiogràfica en què va abordar la codependència i les conseqüències emocionals d’haver crescut en un entorn familiar difícil.
En aquell moment va parlar de la relació amb la seva mare i de com les circumstàncies de casa l’havien portat a assumir responsabilitats que no li corresponien durant la infància. El llibre també va ser una manera d’ajudar altres persones que haguessin passat per situacions semblants. La seva mare l’havia animat a escriure’l abans de morir, tot i que Isabel va necessitar temps per trobar la força necessària per fer-ho.
En una entrevista anterior amb ¡Hola!, Isabel Sartorius havia explicat fins a quin punt li havia costat trobar la tranquil·litat personal. Durant molt de temps no recordava cap etapa de la seva vida en què s’hagués sentit realment en pau. Amb els anys, però, assegurava haver après a gestionar el dolor emocional i a deixar de viure permanentment en estat d’alerta.
Ara, en aquesta nova etapa, la família posa l’accent precisament en aquesta millora del seu benestar emocional. Malgrat les dificultats físiques, asseguren que Isabel ha trobat una serenitat que durant molts anys li havia costat aconseguir: “Ha desaparegut l’angoixa vital que l’ha acompanyat sempre“, expliquen. Una pau interior que, enmig dels problemes de salut, s’ha convertit en una de les notícies més positives per als seus.