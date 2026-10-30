Felip i Letícia han protagonitzat un vídeo viral molt desafortunat en la seva aparició a l’Hospital Universitari de Toledo. S’hi havien traslladat d’urgència per conèixer, de primera mà, com avançava l’estat dels ferits en el greu accident de tren d’Urda. Quan han sortit, el monarca espanyol ha ofert un breu discurs de dos minuts -que ha hagut de llegir del mòbil perquè no havia estat capaç de memoritzar-lo- en el que expressava el seu dolor i agraïa la feina dels serveis d’emergència. Però què ha passat? Que s’ha equivocat i ha mencionat Adamuz, l’escenari de l’últim accident ferroviari, en comptes d’Urda. Curiosament, l’única que se n’ha adonat ha estat la seva dona que no ha dubtat a assenyalar-li discretament.
“Has dit Aramuz“, es veu que recrimina a Felip si li llegim els llavis en un vídeo que ha publicat El Mundo. Tot just després, el Borbó ha volgut demanar perdó i ha entomat el mea culpa davant de la premsa congregada allà mateix: “Disculpin, em deia la reina amb tota la raó que pensant també en la tragèdia d’Adamuz he tornat a mencionar Adamuz i no Urda. Però, evidentment, estava pensant en Urda i la catàstrofe del dia d’ahir. Gràcies“. Mentrestant, la cara de Letícia ho deia tot mentre mantenia el cap baix mirant-se els peus.
Un lapsus geogràfic que ha indignat molta gent i que torna a posar de manifest que Letícia és qui porta els pantalons, realment. Des dels mitjans monàrquics, però, el justifiquen i insisteixen que la culpa de l’error la tenia que estigués “tan afectat”. No fos que el critiquessin mínimament.
Para un discurso de 2 minutos en el que simplemente expresa su dolor y agradece a los servicios de emergencia su trabajo, Felipe VI necesita leer del móvil. Y aún así, se equivoca y menciona Adamuz en vez de Urda y la reina tiene que corregirle… #elpreparao https://t.co/lGXmUurOQi— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) October 29, 2026
L’error de Felip de Borbó que el deixa en evidència
La revista Semana, per la seva banda, ha volgut contactar amb una experta en protocol i etiqueta que ha analitzat el discurs pronunciat per Felip. María José Gómez y Verdú posa de manifest que comunicar en un moment tan delicat implica una responsabilitat molt gran: “La comunicació institucional adquireix una dimensió especialment sensible en situacions marcades pel dolor i la preocupació social”. La cosa és que, en situacions com aquestes, les paraules han de ser “mesurades“.
En el seu cas, ha volgut fer mala cara i demostrar que estava molt trist… però no ha evitat equivocar-se en un lapsus que l’ha acabat deixant en evidència. L’experta en protocol, Patrycia Centeno, l’ha criticat públicament: “Per a un discurs de 3 minuts en el que simplement expressa el seu dolor i agraeix als serveis d’emergència la seva feina, Felip VI necessita llegir el mòbil. I, tot i així, s’equivoca i menciona Adamuz en comptes d’Urda i la reina l’ha de corregir. El preparao…“, ironitza.
Un error que no ha passat desapercebut, això queda clar.