Sofia de Grècia ha encadenat un munt d’actes en els últims dies i això ha permès veure com està físicament després d’un temps amagada. La dona de Joan Carles de Borbó continua sent, als 88 anys, un dels membres de la família reial més actius. De fet, a molts els sorprèn veure que té una agenda plena d’actes solidaris i desplaçaments llargs. No vol jubilar-se, no, però com es troba realment? Com afronta aquesta etapa de la seva vida? Pilar Eyre ha estat investigant i analitzant aquestes últimes aparicions de la mare de Felip per poder esbrinar què s’oculta després d’una activitat tan frenètica així de sobte.
Una de les imatges més recents que ha deixat és la de la inauguració del Rastrillo Nuevo Futuro, que es va celebrar al Palau de Cibeles de Madrid. L’emèrita va acudir a aquesta cita solidària, que destina els beneficis a finançar llars de protecció per a menors, i va tornar a demostrar que se sent especialment còmoda en aquest tipus d’esdeveniments. Durant diverses hores va passejar entre les parades, va conversar amb els voluntaris, es va interessar pels productes que s’hi venien, va abraçar alguns infants i va atendre les persones que s’hi acostaven per saludar-la. Una actitud propera i una energia que van cridar l’atenció dels assistents, de fet.
Lluny de limitar-se a complir amb el compromís institucional, diuen que es va mostrar “participativa“, “somrient” i “amb ganes de conversar“. De fet, les persones del seu entorn asseguren que aquest tipus d’activitats li agraden especialment i que “sentir-se útil” és una de les coses que més la motiven. Aquesta activitat intensa contrasta amb els 88 anys que té, però sí que sembla que se la veu àgil, atenta i amb capacitat per afrontar jornades llargues. S’avorreix al palau? O volen fer veure que està millor del que en realitat està?
Sofia de Grècia no vol quedar-se a casa
Sempre s’ha dit que Sofia ha defensat la importància de mantenir-se activa. En una entrevista concedida a Telemadrid durant una visita a Grècia, va reconèixer que li agradava “ser útil” al país i “treballar“… si és que se li pot dir així a allò que fa. Després de l’abdicació del marit, va cedir el protagonisme institucional a Letícia encara que no va voler desaparèixer de la vida pública. El seu paper ha quedat especialment vinculat a les causes socials, les activitats culturals i els compromisos que formen part de la seva trajectòria.
Més enllà de les obligacions oficials, la reina emèrita també conserva una vida personal que procura mantenir allunyada de l’exposició mediàtica. Entre els seus familiars més propers hi ha persones que viuen a Grècia i Alemanya i, per això, els seus viatges privats són una de les maneres de mantenir aquests llaços. Cada cop més sola, però, diuen que no té cap intenció de desvincular-se de la seva tasca institucional mentre se senti amb forces per continuar exercint-la.