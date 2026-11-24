Quan queden unes hores perquè el president a l’exili i líder de Junts per Catalunya doni detalls sobre com serà el seu retorn a Catalunya nou anys després de marxar a Waterloo (Bèlgica), Carles Puigdemont ha erigit la seva formació en l’únic “vot refugi per a l’independentisme” de cara a les eleccions espanyoles d’aquest diumenge 29 de novembre. En l’acte final de campanya a Girona, celebrat en una sala del Palau de Congressos plena de gom a gom, i quan falten poques hores perquè doni detalls sobre com serà el seu retorn a Catalunya nou anys després de marxar a Waterloo, Puigdemont ha apel·lat directament als electors indecisos i fins i tot als “empipats” amb el partit per frenar l’amenaça d’ERC sobre el segon escó gironí, i ha reivindicat el paper determinant del seu partit a la cambra baixa: “Si no fos per l’esforç de Junts ni tan sols podríem parlar en català a Catalunya”.
Visiblement emocionat per la perspectiva de retrobar-se “d’aquí ben poc” a les seves “estimades terres gironines”, el president a l’exili ha advertit que “el moment és greu” i ha lamentat que altres formacions sobiranistes hagin abandonat la confrontació. “Ens hem quedat sols. Ho fem amb molt d’orgull, però serem els únics que posarem” la defensa del país per davant, ha subratllat, tot assegurant que Catalunya “o té la veu de Junts o no la té veu”. L’estratègia dels juntaires per aquest tram final de campanya passa per “anar a buscar aquell indecís que tots coneixem” i evitar l’abstenció. El president a l’exili ha remarcat que per anar a Madrid a defensar Catalunya “s’ha de tenir molt coratge” i ha reclamat no caure en el “xantatge emocional” del bipartidisme espanyol. “Ni Feijóo ni Sánchez, perquè tant els hi fan les comarques gironines”, ha sentenciat el dirigent juntaire, equiparant les conseqüències per a Catalunya governi qui governi a l’Estat. En aquesta línia, ha reivindicat el paper determinant del seu partit a la cambra baixa: “Si no fos per l’esforç de Junts ni tan sols podríem parlar en català a Catalunya”, ha reblat.
Nogueras replica a Sánchez: “Us heu equivocat de poble”
Per la seva banda, la candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha reivindicat l’amnistia a Puigdemont com una victòria de l’independentisme. Des de Girona, Nogueras ha respost directament al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha participat en un acte electoral a Barcelona: “Us heu equivocat de gent, us heu equivocat de poble i us heu equivocat de país. Aquí no es tanca cap carpeta. Aquí no es gira cap full. Aquí, i avui, celebrem una victòria”. En contraposició a la idea de “tancar el cercle” que ha atribuït a Sánchez, ha replicat: “Des de Girona, des de casa del president li diem: aquí l’única cosa que es tanca és la causa. I el que s’obre és el camí”.
Per a la cap de llista juntaire, l’amnistia no només abasta els exiliats, sinó que suposa “la derrota del 155” i l’amnistia de “tot un moviment, tots els qui vam fer possible l’1 d’octubre”. Nogueras ha dedicat aquest resultat a qui ha resistit la repressió de l’Estat: “És la dels qui heu aguantat les porres, els insults, els tribunals, l’exili i la presó sense fer ni un pas enrere”. La candidata ha contraposat l’amnistia als indults que, segons ha recordat, defensava el PSOE abans de les últimes eleccions com a “punt i final”. “Sánchez es va comprometre a portar-lo a judici. I ha acabat signant l’amnistia”, ha reblat, tot subratllant que avui Puigdemont “no és a cap banqueta” ni “a cap presó”, sinó que “és lliure”.
Confrontació amb ERC pel segon escó per Girona
A banda de Puigdemont i Nogueras, la plana major del partit ha tancat files a Girona per exhibir múscul i confrontar directament amb els republicans amb qui batallen el segon escó per Girona. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha fet una crida a “passar el rasclet” sota la màxima que “quan Girona rendeix, Catalunya decideix”, plantejant els comicis del 29-N com una disjuntiva “entre la submissió o la llibertat”. Turull ha contraposat l’estratègia de Puigdemont –de qui ha dit que “ha guanyat a tot un Estat”– amb la d’aquells que “aniran a Madrid a fer de majordoms i de crossa dels socialistes”. Així mateix, ha carregat contra el cap de llista d’ERC a Madrid, Gabriel Rufián: “El vot de Junts és el que fa més mal i cou més a la dreta i l’extrema dreta; tampoc els preocupen gens els Rufián-Podemos perquè no els fan ni pessigolles”, ha etzibat, advertint que “el vot útil per a Espanya acaba sent el vot més inútil per a Catalunya”. “Aquests o són espanyols o s’han espanyolitzat fins al moll de l’os”, ha sentenciat.
Finalment, el portaveu al Parlament, Salvador Vergés, ha acusat Rufián d’agenollar-se davant el PSOE i de parlar en castellà malgrat que Junts va aconseguir l’ús del català a la cambra, afirmant que “aquests o són espanyols o s’han espanyolitzat fins al moll de l’os”. Finalment, la candidata a l’alcaldia de Girona, Gemma Geis, ha celebrat que aquest sigui l’últim míting a la ciutat amb Puigdemont connectat per pantalla i ha reivindicat Junts com “l’únic partit d’obediència catalana i independentista”. A l’acte també hi han intervingut la candidata al Congrés per Girona, Marta Madrenas, i el senador Joan Bagué.