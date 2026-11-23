El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha celebrat el que considera una “victòria definitiva” de l’independentisme sobre la repressió de l’Estat, tot advertint que l’embat polític no s’atura aquí. “Fins que no siguem independents el Procés no s’acaba”, ha sentenciat el dirigent juntaire en una roda de premsa per l’aplicació definitiva de la llei d’amnistia al president a l’exili Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig per part del Tribunal Suprem. El dirigent juntaire ha insistit que la formació continuarà “batallant perquè Catalunya sigui un país independent”.
Turull ha emmarcat aquest triomf com una resposta directa contra tots aquells actors polítics i judicials que han impulsat la via repressiva durant els darrers anys: “És una victòria contra tots aquells que van impulsar el 155”. En aquest sentit, ha assenyalat tant el PP com el PSOE com a responsables de l’aplicació de l’article 155, i també l’extrema dreta de Vox, que va exercir d’acusació popular durant el judici del Procés. “Això és plantar cara a l’extrema dreta. S’ha guanyat a l’a por ellos polític i judicial”, ha sentenciat.
Enmig de la campanya per a les eleccions espanyoles del 29-N, Jordi Turull ha manifestat aquest desenllaç avala la línia política mantinguda per la seva formació a les institucions espanyoles i representa un èxit particular del president a l’exili, Carles Puigdemont. Segons Turull, “persistir en política dona resultats”, i ha defensat que “mantenir la posició i no anar a la defensiva sinó a l’ofensiva a Madrid, com ha fet Junts aquests anys, serveix per aconseguir victòries”.
“El conflicte polític continua vigent”
Preguntat per la negativa de Pedro Sánchez a negociar un referèndum, el secretari general de Junts ha recordat les contradiccions del bloc socialista, evocant que el PSOE va arribar a cantar “Puigdemont a prisión” després que el seu líder es comprometés en un debat electoral a portar el president català davant la justícia espanyola perquè ingressés a la presó. “És lògic que hi hagi una sensació de derrota”, ha apuntat en referència als impulsors de la repressió, contraposant-ho amb el posicionament de la seva formació: “No sortirem renunciats de casa”. Tot i qualificar la jornada com una “batalla històrica” guanyada, Turull ha remarcat que “el conflicte polític continua vigent”.
El retorn de Puigdemont
Més enllà del tomb judicial i repressiu, Turull ha subratllat que el retorn de Carles Puigdemont –que oferirà una roda de premsa dimecres des de Brussel·les– tindrà un marcat “caràcter institucional i de país”, assegurant que es tracta d’una qüestió que genera interès transversal entre la ciutadania, tant entre els votants de la formació com entre els que no ho són. “Ell tornarà havent guanyat aquesta repressió a l’Estat com a president de Catalunya”, ha afirmat. Paral·lelament, el secretari general de Junts ha deixat clar que el partit no renunciarà a comptar amb el seu “principal capital polític” de cara a la campanya electoral. Amb la vista posada en la cita electoral d’aquest diumenge, Turull ha fet una crida a l’independentisme català perquè acumuli força a les urnes per afrontar “la batalla definitiva a l’Estat espanyol”.