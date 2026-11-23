El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha celebrado lo que considera una «victoria definitiva» del independentismo sobre la represión del Estado, advirtiendo que el desafío político no se detiene aquí. «Hasta que no seamos independientes el Proceso no termina», sentenció el dirigente de Junts en una rueda de prensa por la aplicación definitiva de la ley de amnistía al presidente en el exilio Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por parte del Tribunal Supremo. El dirigente de Junts ha insistido en que la formación continuará «luchando para que Cataluña sea un país independiente».

Turull ha enmarcado este triunfo como una respuesta directa contra todos aquellos actores políticos y judiciales que han impulsado la vía represiva durante los últimos años: «Es una victoria contra todos aquellos que impulsaron el 155». En este sentido, ha señalado tanto al PP como al PSOE como responsables de la aplicación del artículo 155, y también a la extrema derecha de Vox, que ejerció de acusación popular durante el juicio del Proceso. «Esto es plantar cara a la extrema derecha. Se ha ganado al a por ellos político y judicial», sentenció.

En medio de la campaña para las elecciones españolas del 29-N, Jordi Turull ha manifestado que este desenlace avala la línea política mantenida por su formación en las instituciones españolas y representa un éxito particular del presidente en el exilio, Carles Puigdemont. Según Turull, «persistir en política da resultados», y ha defendido que «mantener la posición y no ir a la defensiva sino a la ofensiva en Madrid, como ha hecho Junts estos años, sirve para conseguir victorias».

Jordi Turull, en un momento de su comparecencia/QS

«El conflicto político continúa vigente»

Preguntado por la negativa de Pedro Sánchez a negociar un referéndum, el secretario general de Junts ha recordado las contradicciones del bloque socialista, evocando que el PSOE llegó a cantar «Puigdemont a prisión» después de que su líder se comprometiera en un debate electoral a llevar al presidente catalán ante la justicia española para que ingresara en prisión. «Es lógico que haya una sensación de derrota», apuntó en referencia a los impulsores de la represión, contraponiéndolo con el posicionamiento de su formación: «No saldremos resignados de casa». A pesar de calificar la jornada como una «batalla histórica» ganada, Turull ha remarcado que «el conflicto político continúa vigente».

El regreso de Puigdemont

Más allá del giro judicial y represivo, Turull ha subrayado que el regreso de Carles Puigdemont –que ofrecerá una rueda de prensa el miércoles desde Bruselas– tendrá un marcado «carácter institucional y de país», asegurando que se trata de una cuestión que genera interés transversal entre la ciudadanía, tanto entre los votantes de la formación como entre los que no lo son. «Él volverá habiendo ganado esta represión al Estado como presidente de Cataluña», afirmó. Paralelamente, el secretario general de Junts ha dejado claro que el partido no renunciará a contar con su «principal capital político» de cara a la campaña electoral. Con la vista puesta en la cita electoral de este domingo, Turull ha hecho un llamado al independentismo catalán para que acumule fuerza en las urnas para afrontar «la batalla definitiva al Estado español».