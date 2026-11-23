El presidente en el exilio y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reaccionado este lunes en X a la decisión del Tribunal Supremo de aplicarle la amnistía citando un poema del escritor mallorquín Jaume C. Pons que termina expresando las ganas de «mandar a la mierda» a los enemigos. Puigdemont explica que leyó el poema del autor isleño, incluido en el libro El Corc (LaBreu Edicions), y pensó que algún día tendría la ocasión de recomendarlo. «El día ha llegado», manifiesta Puigdemont.

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Quan vaig llegir aquest poema d’en @jaumeponsalorda, del seu llibre «El Corc» (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l’ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat. (Compreu el llibre, per cert, que n’hi trobareu més i uns «deliciosos propòsits de procreació» finals que us ajudaran a gaudir-ne) — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026

Con el título «El necesario nacimiento de contrincantes», el poema utiliza la ironía para referirse a los enemigos, a quienes desea que cada vez sean más listos, tenaces y sórdidos para estar al nivel de su mezquindad y dignos de su odio. «A todos vosotros, queridísimos enemigos míos, cada día mayores en dones y en número, os tengo que dar las gracias eternas por todas estas continuas razones que me regaláis constantemente para que me muera de ganas de mandaros a la mierda», concluye el texto compartido por Puigdemont, que también recomienda comprar el libro para encontrar más poemas y «unos deliciosos propósitos de procreación» finales.

Por otro lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado la decisión del Supremo: «Persistir y persistir para ganar a pesar de tantas dificultades en todos los frentes y desde tantos bandos!» En una publicación en X, el dirigente de Junts ha felicitado al presidente en el exilio y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el sobreseimiento de la causa relacionada con el Procés. Turull comparecerá ante los medios a las cuatro y media de la tarde para hacer una valoración más amplia sobre la decisión del tribunal.

Alamany, Turull, Puigdemont y Junqueras en Waterloo / ACN

Junqueras: «Es lo que toca»

Por otro lado, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrado la decisión del Supremo: «Maravilloso, es lo que toca, es lo que es justo». En declaraciones este lunes, ha asegurado que «las condenas de prisión, los exilios y la represión son una injusticia manifiesta, han sido una injusticia durante muchos años», y ha calificado como positivo todo lo que la justicia pueda restaurar. «Nosotros lo celebramos con entusiasmo y nos alegramos muchísimo», ha destacado Junqueras, después de que el TS haya decidido aplicar la amnistía a Puigdemont y también a los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín.