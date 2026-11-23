El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha reaccionat aquest dilluns a X a la decisió del Tribunal Suprem d’aplicar-li l’amnistia citant un poema de l’escriptor mallorquí Jaume C. Pons que acaba expressant les ganes de “donar pel cul” als enemics. Puigdemont explica que va llegir el poema de l’autor illenc, inclòs al llibre El Corc (LaBreu Edicions), i va pensar que un dia tindria l’ocasió de recomanar-lo. “El dia ha arribat”, manifesta Puigdemont.
Quan vaig llegir aquest poema d’en @jaumeponsalorda, del seu llibre “El Corc” (LaBreu Edicions), vaig pensar que un dia tindria l’ocasió per recomanar-lo. El dia ha arribat. (Compreu el llibre, per cert, que n’hi trobareu més i uns “deliciosos propòsits de procreació” finals que us ajudaran a gaudir-ne)— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 23, 2026
Amb el títol “El necessari naixement de contrincants”, el poema utilitza la ironia per referir-se als enemics, als quals desitja que cada vegada siguin més llestos, aferrissats i sòrdids per estar al nivell de la seva mesquinesa i dignes del seu odi. “A tots vosaltres, estimadíssims enemics meus, cada dia majors en dons i en nombre, us he de donar les gràcies eternes per totes aquestes continuades raons que em regalau constantment perquè em mori de ganes de donar-vos per cul”, conclou el text compartit per Puigdemont, que també recomana comprar el llibre per trobar més poemes i “uns deliciosos propòsits de procreació” finals.
D’altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la decisió del Suprem: “Persistir i persistir per guanyar malgrat tantes dificultats en tots els fronts i des de tants bàndols!” En una publicació a X, el dirigent juntaire ha felicitat el president a l’exili i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig pel sobreseïment de la causa relacionada amb el Procés. Turull compareixerà davant els mitjans a dos quarts de cinc de la tarda per fer una valoració més àmplia sobre la decisió del tribunal.
Junqueras: “És el que toca”
D’altra banda, el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat la decisió del Suprem: “Meravellós, és el que toca, és el que és just”. En declaracions aquest dilluns, ha assegurat que “les condemnes de presó, els exilis i la repressió són una injustícia manifesta, han estat una injustícia durant molts anys”, i ha qualificat com a positiu tot allò que la justícia pugui restaurar. “Nosaltres ho celebrem amb entusiasme i ens alegrem moltíssim”, ha destacat Junqueras, després que el TS hagi decidit aplicar l’amnistia a Puigdemont i també als exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.