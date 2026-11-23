TV3 emetrà, aquesta nit, una nova entrega d’El Foraster. Els teleespectadors de la cadena el veuran a Salomó, un poble petit del Tarragonès que és famós per la seva tradició del Ball del Sant Crist. Allà descobrirà què hi ha darrere de la preparació i com acaba influint, un acte així, en el caràcter dels seus habitants. Per exemple, el veurem parlar amb la Rosi que és una treballadora d’aquestes incansables que et fa preguntar com pot arribar a tot. En Froilà convidarà en Quim a descobrir una peça única carregada d’història i atenció perquè aquesta visita que posarà a prova la seva condició física.
Farà gràcia que conegui el Ramon i el Jordi, un pare i un fill que tenen dues maneres “ben diferents” d’entendre la vida. I, en l’avançament que ha fet la cadena, també té protagonista el Juanan i el David, que permetran que ens endinsem en dues històries de superació que deixen clar que les persones que tenim a prop poden marcar la diferència. I el viatge culminarà de la millor manera, amb l’assaig general del Ball del Sant Crist que és aquesta tradició que no tan sols és l’orgull de Salomó, sinó que també és el fil que manté unit el poble.
En un vídeo que han compartit a través de les xarxes socials, hem vist el Quim Masferrer provar sort en un dels jocs més típics del poble: les bitlles catalanes. “He anat a petar amb la gent que juga a bitlles catalanes i ara em veureu en acció. Per als que no ho sàpiguen es tracta de deixar una bitlla dempeus, les has de tirar totes menys una”, explica. En el vídeo, se’l veu aconseguir-ho i no pot estar més content: “Au, ja me’n puc anar a dormir“.
Els teleespectadors, amb ganes d’El Foraster d’aquesta nit
Els teleespectadors han omplert el post d’icones d’aplaudiments, de la mateixa manera que han deixat clar que tenen “moltes ganes” de l’emissió d’un dels seus programes preferits. Què diu la gent a Instagram? Que estan “desitjant” que arribi l’emissió, ja que troben que pot ser “ben divertit“.
“Un altre poble que tindrà la sort de gaudir de tu“, afegeix un altre dels usuaris. La gent l’adora i això queda clar en missatges tendres com els següents: “Ets un encant, Quim” o “Ets un crac“. Una mostra més que demostra com pot ser que el programa faci audiències tan i tan bones cada dilluns a la nit.