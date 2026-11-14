Raquel Sans i Miki Núñez des de TV3 i Roger Escapa, al capdavant de l’especial de Catalunya Ràdio. Torna La Marató i, enguany, el programa més solidari de la televisió pública se centrarà en les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. Més de 750 patologies diferents afecten un total de 300.000 catalans, un problema de salut de gran impacte sobre el que intentaran recaptar diners per a una recerca molt i molt necessària tenint en compte que, bona part d’aquests pacients no tenen cura. El Món ha pogut parlar amb els presentadors del pròxim 13 de desembre, una gala molt esperada que comptarà amb un munt d’hores de directe i una xifra rècord de testimonis.
Els tres presentadors són conscients de la responsabilitat que implica conduir un programa d’aquestes característiques. Raquel Sans confessa que no els preocupa la durada de la retransmissió, sinó la preparació exhaustiva que han de fer per a tot el contingut que s’hi aborda. Tot i això, ha volgut agrair la feina de l’equip que hi ha al darrere: “Hi ha un meravellós equip que et posa les coses molt fàcils i tu surts, al final, a posar en valor tota la feina que han fet. I també a gaudir-ho, és clar, perquè és un programa que es gaudeix molt”.
Roger Escapa, per la seva banda, té clar que La Marató és un dia en què les expectatives i l’atenció mediàtica són especialment elevades. Per això, considera fonamental preparar-se bé i conèixer els testimonis que passaran pel programa, però també deixar espai a les emocions: “Després t’has de deixar portar una mica per les emocions, perquè són testimonis tan potents que també val la pena empatitzar amb ells i que sigui una mica el que hagi de passar”, ha explicat. “Tots tenim coneguts a qui alguna d’aquestes dues loteries, el Parkinson i l’Alzheimer, els ha tocat molt de prop a la família“, ha assenyalat el de Catalunya Ràdio. “Has de ser professional, però a la vegada també has de ser persona, i a vegades posar distàncies és difícil“, reflexiona.
Miki Núñez tindrà present l’avi, víctima d’aquestes malalties
Per a Miki Núñez, a més a més, aquesta edició tindrà una càrrega personal especialment important. El cantant ens explica que la temàtica d’enguany li toca molt de prop, tant per experiències familiars anteriors com per una pèrdua molt recent. I és que el seu avi va morir fa només un mes a causa de l’Alzheimer: “Seguríssim que me’n recordaré d’ell“. Però no és l’únic cas que ha viscut de prop, ja que té altres familiars que han patit malalties com l’ELA i la PSP, la paràlisis supranuclear progressiva: “Moltíssimes malalties neurodegeneratives ens han tocat de prop“, ha lamentat.
Malgrat la responsabilitat de conduir el programa, el cantant té moltes ganes de posar-se al capdavant d’aquesta edició especialment perquè podrà fer-ho acompanyat de dos professionals amb qui té molt bona sintonia: “Em fa moltíssima il·lusió presentar La Marató, a més acompanyat de dos grans com ells“, ha dit. Fa gràcia que reconegui que està convençut que acabarà plorant en algun moment: “Aquest és un dia en què l’empatia creix a tot Catalunya i ens ha de créixer a nosaltres també una mica més. Òbviament que plorarem, jo ja us aviso que ploraré seguríssim. Soc de llàgrima fàcil“, ha admès amb naturalitat.
Tots coincideixen a indicar que la sensibilització no ha d’anar dirigida únicament a les persones que conviuen directament amb aquestes patologies, sinó també a aquells que han de prendre decisions i impulsar mesures per millorar-ne l’atenció: “No calen cuirasses en una Marató i això és justament el més bonic“, afirmen. Segons Raquel Sans, si els presentadors aconsegueixen connectar emocionalment amb les històries que escolten, també serà més fàcil que els espectadors ho facin des de casa.
Una possible actuació musical amb Raquel Sans?
Més enllà de les emocions i dels testimonis, la conversa també ha deixat alguns moments més distesos sobre el vessant d’entreteniment del programa. Preguntats sobre si hi haurà espectacle, música i ball, Roger Escapa ha fet broma sobre les habilitats artístiques dels seus companys: “De moment no sabem si hi haurà xou, perquè aquests dos són donats a cantar i a ballar“.
Miki Núñez, que no ha descartat cap possibilitat, fins i tot s’ha mostrat disposat a presentar el programa en pijama per estar còmode al plató. Però una de les qüestions que ha generat més complicitat ha estat la possible actuació musical de Raquel Sans. La periodista ja ha participat en altres edicions cantant i els seus companys no han deixat passar l’oportunitat de fer-ne broma. “La cançó de Raquel Sans és molt concreta de La travessa, però és clar… Pobreta Raquel, està fins als nassos que la truquem perquè vingui a pujar a l’escenari a tots els concerts i fem merchandising d’ella”, ha ironitzat Miki.
Roger Escapa ha deixat anar, de fet, que no pensa fer La Marató si no sona en algun moment la cançó que han creat Miki Núñez i The Tyets sobre la companya. Ella, lluny de descartar-ho, s’ha mostrat disposada a tornar a pujar a l’escenari: “M’ha tocat cantar en algunes edicions, així que aquesta no serà la primera ni l’última. Estarem disposats a fer el que ens demanin“.
Així doncs, la 35a edició de La Marató combinarà testimonis colpidors, divulgació científica, solidaritat i també moments d’entreteniment. Una jornada en què, com han avançat els seus presentadors, les emocions seran inevitables i en què ells mateixos no tenen cap intenció d’amagar-les.