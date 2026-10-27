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Raquel Sans i Miki Núñez, la parella de moda de TV3 que presentarà La Marató
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
27/10/2026 10:38

Miki Núñez i Raquel Sans formen la parella de moda de TV3. Després del seu gran èxit a La travessa, on han enamorat els teleespectadors, ara també presentaran la nova edició de La Marató de 3Cat. Serà el pròxim 13 de desembre quan els veiem junts en el programa més solidari de la televisió catalana, enguany centrada en la recerca per a les malalties neurodegeneratives i neuromusculars. La presentadora del TN ja en té experiència, ja que la vam veure al capdavant d’aquest espai el 2008 amb Lídia Heredia i, des de llavors, sempre hi ha participat d’alguna manera. El cantant de Terrassa havia ofert alguna entrevista i cantava cada any, però ara debutarà al timó i està molt agraït per l’oportunitat.

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En una entrevista al Tot es mou, el Miki ha tret a la llum per què ha dit que sí a l’oferta: “Em fa moltíssima il·lusió qualsevol cosa que faci amb la Raquel, però és que, a més a més, aquesta Marató em toca molt de prop perquè el meu avi tenia Alzheimer. Tenia la intenció a veure si podíem salvar-lo, però fa dues setmanes que ja no hi és amb nosaltres i ara em toca encara més a prop”.

De moment, han avançat que el programa començarà a la Torre Collserola perquè és una bona metàfora com el nucli del sistema nerviós de les comunicacions: “La Marató d’enguany tindrà els moments de sempre, d’emocionar-se, de passar-ho bé, d’aprendre… I amb el Miki ens ho passarem molt bé“, ha deixat clar la Raquel Sans. I un altre titular, que evidentment sonarà la cançó de moda que han escrit a La Travessa: “És inevitable”.

La cançó de Raquel Sans, tot un èxit

El hit de Raquel Sans ha tingut una rebuda que els ha sorprès, ja que mai no s’haurien imaginat que aquella cançó que van compondre entre riures i esgotament arribaria al número 1 de totes les llistes de reproducció. Aquest cap de setmana l’han cantat tots junts a Razzmatazz, un concert carregat de bon rotllo: “Ha estat increïble, va ser meravellós poder estar amb ells en el concert i va ser xulíssim“. La presència de la Raquel ha estat excepcional, però, ja que els concerts sempre coincideixen amb la seva feina als telenotícies: “Em vaig haver de saltar el TN perquè era força major, però ara que ja està estrenada…”.

“Aquesta és una cançó senzilla que va sortir d’una guitarra desafinada després de sis hores de ruta… Pensàvem que seria una mena d’himne per a nosaltres, amb la lletra en clau interna. Però a la gent li ha agradat i molt”, ha aplaudit el Miki.

Raquel Sans reacciona al gran èxit de la seva cançó - 3Cat
Raquel Sans reacciona al gran èxit de la seva cançó | 3Cat

Miki Núñez comença a tenir una agenda “digna de ministre”, tal com ha destacat la seva companya, i és que a més a més de La Marató també ha de preparar el programa especial per a les campanades. TV3 ha tornat a confiar en ell i Laura Escanes per acomiadar l’any i no pot estar més content: “Estic molt feliç que tornin a confiar en mi i en nosaltres. No m’imagino fer unes campanades sense la Laura“.

Ja s’estan parlant coses i diu que estan mirant coses “de tot tipus”. En tot el que envolta les campanades sempre hi ha “un secretisme molt gran” i no ha volgut avançar gaire cosa: “Heu de saber que es faran coses diferents, que hi haurà canvis… o potser no. No sé què puc dir o què no. No sé res. Les faré on calgui“.

El Miki Núñez confessa per què ha dit que sí a presentar La Marató - 3Cat
El Miki Núñez confessa per què ha dit que sí a presentar La Marató | 3Cat

Un bon moment professional per a una parella amb ganes de continuar igual.

TV3

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