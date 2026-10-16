Raquel Sans pot presumir, a partir d’avui, de ser la protagonista d’una cançó de The Tyets. Concursar a La Travessa VIP els va unir a Miki Núñez i només van fer falta una guitarra i 10 dies de convivència per fer créixer la llavor del que acabarà sent un dels hits de l’any sense cap mena de dubte. Aquesta matinada han llançat Raquel Sans, un tema divertidíssim que van compondre mentre competien junts en el programa d’aventures de 3Cat. De bon rotllo, divertida i amb una lletra hilarant que ha enamorat els fans.
Que, a més a més, hagin publicat un tros de videoclip ha estat la cirereta del pastís. En ell, veiem el trio musical presentant un telenotícies molt especial… amb el banyador, ballant i rient mentre interroguen Xavi Coral, fent una videotrucada amb Laura Escanes o recordant imatges antigues de la protagonista fent de corresponsal.
El senzill és la primera col·laboració entre els mataronins i el terrassenc, que han ideat una cançó d’aquelles que acaben esdevenint un èxit que es fan impossible de treure’s del cap. Pop-rock del que s’enganxa, amb les guitarres i la bateria marcant-ne el caràcter i l’essència.
La lletra de Raquel Sans, el nou èxit de The Tyets i Miki Núñez
“Quan era petit, mirava el TN. Era el 2008, la tele amb antena. Quan cau Wall Street, van venir les penes. Però sort que eres tu sempre qui les deia”, engega una cançó dedicada a una de les cares més icòniques dels telenotícies de TV3. “Hem crescut amb la teva veu. Catalunya en silenci de 9 a 10. I ara surts a la tele i no ens ho creiem“, escriuen uns cantants que han volgut fer un homenatge brutal a una de les seves companyes de concurs.
I així prossegueix: “Raquel Sans, no m’ho esperava. Raquel Sans, quina mirada. Washington, Arnold Schwarzenegger. Xavi Coral, Diga’m de què parlava“. La periodista va fer parella amb el Miki Núñez, de fet, a La Travessa. I, en un moment del videoclip, apareix ell en una videotrucada amb Laura Escanes en què li deixa clar que no es creu que hagi tingut aquest honor: “Al cap de vint anys, em truquen d’un programa i em diuen que ve una tal Raquel. I, si et dic la veritat, no m’ho esperava. Laura, no em prenguis el pèl!”.
“Raquel Sans, és impossible no estimar-te. Ai Raquel, per tu em vaig instal·lar TV3 a la carta“. Pura màgia.
Què diuen els fans del nou tema sobre Raquel Sans?
Les xarxes socials han reaccionat en massa en aquestes primeres hores i l’opinió és unànime: aquest és un hit més que espectacular. La tornada fa molta gràcia, així com la lletra i una melodia que molts asseguren que no poden parar de repetir al seu cap. “Brutal”, “Un autèntic hit“, “Boníssima”, “Sou uns grans”… i tot un reguitzell més d’aplaudiments que no fa més que multiplicar-se.
També els seus companys de programa han volgut compartir aquesta iniciativa: “Tinc tanta pell de gallina”, resa Neus Rossell. I Christian Casas es rendeix davant d’ells: “Sou uns cracks”. El millor resum el fan dos usuaris anònims, però, que cataloguen aquesta cançó com “història de Catalunya” i que insisteixen que la Raquel “serà sempre nostra“.