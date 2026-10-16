Raquel Sans puede presumir, a partir de hoy, de ser la protagonista de una canción de The Tyets. Participar en La Travessa VIP los unió a Miki Núñez y solo hicieron falta una guitarra y 10 días de convivencia para hacer crecer la semilla de lo que acabará siendo uno de los hits del año sin lugar a dudas. Esta madrugada lanzaron Raquel Sans, un tema divertidísimo que compusieron mientras competían juntos en el programa de aventuras de 3Cat. De buen rollo, divertida y con una letra hilarante que ha enamorado a los fans.

Que, además, hayan publicado un trozo de videoclip ha sido la guinda del pastel. En él, vemos al trío musical presentando un telediario muy especial… con el bañador, bailando y riendo mientras interrogan a Xavi Coral, haciendo una videollamada con Laura Escanes o recordando imágenes antiguas de la protagonista haciendo de corresponsal.

El sencillo es la primera colaboración entre los mataronenses y el terrassense, que han ideado una canción de aquellas que acaban convirtiéndose en un éxito que se hace imposible de sacar de la cabeza. Pop-rock del que engancha, con las guitarras y la batería marcando su carácter y esencia.

La letra de Raquel Sans, el nuevo éxito de The Tyets y Miki Núñez

«Cuando era pequeño, miraba el TN. Era el 2008, la tele con antena. Cuando cae Wall Street, vinieron las penas. Pero suerte que eras tú siempre quien las decía», comienza una canción dedicada a una de las caras más icónicas de los telenotícies de TV3. «Hemos crecido con tu voz. Cataluña en silencio de 9 a 10. Y ahora sales en la tele y no nos lo creemos«, escriben unos cantantes que han querido hacer un homenaje brutal a una de sus compañeras de concurso.

Y así prosigue: «Raquel Sans, no me lo esperaba. Raquel Sans, qué mirada. Washington, Arnold Schwarzenegger. Xavi Coral, Dime de qué hablaba«. La periodista hizo pareja con Miki Núñez, de hecho, en La Travessa. Y, en un momento del videoclip, aparece él en una videollamada con Laura Escanes en la que le deja claro que no se cree que haya tenido este honor: «Al cabo de veinte años, me llaman de un programa y me dicen que viene una tal Raquel. Y, si te digo la verdad, no me lo esperaba. Laura, ¡no me tomes el pelo!».

«Raquel Sans, es imposible no quererte. Ay Raquel, por ti me instalé TV3 a la carta«. Pura magia.

Raquel Sans protagoniza el último hit de The Tyets con Miki Núñez

El trío musical ha triunfado con una canción que nació en La Travessa

El videoclip ha gustado muchísimo a los fans | Youtube

¿Qué dicen los fans del nuevo tema sobre Raquel Sans?

Las redes sociales han reaccionado en masa en estas primeras horas y la opinión es unánime: este es un hit más que espectacular. El estribillo hace mucha gracia, así como la letra y una melodía que muchos aseguran que no pueden dejar de repetir en su cabeza. «Brutal», «Un auténtico hit«, «Buenísima», «Sois unos grandes»… y todo un reguero más de aplausos que no hace más que multiplicarse.

También sus compañeros de programa han querido compartir esta iniciativa: «Tengo tanta piel de gallina», reza Neus Rossell. Y Christian Casas se rinde ante ellos: «Sois unos cracks». El mejor resumen lo hacen dos usuarios anónimos, sin embargo, que catalogan esta canción como «historia de Cataluña» y que insisten en que Raquel «será siempre nuestra«.