Carlos Latre se ha abierto en canal en una entrevista en la que ha sacado a la luz cómo es su relación con la exesposa ahora que han decidido separarse después de más de 20 años juntos. El matrimonio atravesó una crisis grave hace unos años, pero la reconciliación parecía que había funcionado… hasta ahora, que han confirmado que han roto la relación definitivamente. Lo que ha querido dejar claro, sin embargo, es que las cosas entre ellos han terminado mucho mejor de lo que se podía pensar en un primer momento. De hecho, continúan manteniendo un vínculo muy estrecho y tienen previsto pasar juntos las próximas fiestas de Navidad.

Él mismo ha hablado abiertamente de esta nueva etapa durante la presentación de la biografía de David Summers, cuando los medios le han preguntado cómo afrontarán las fiestas navideñas tras la separación. El humorista ha confirmado que es muy probable que las pasen juntos porque tienen una relación «maravillosa y familiar«. Una decisión que demuestra que, a pesar de haber dejado de ser pareja, ambos continúan priorizando la familia que han construido durante más de dos décadas: «Vivimos esta nueva situación con toda la naturalidad del mundo porque nos llevamos maravillosamente bien. Trabajamos juntos y seguramente compartiremos momentos a lo largo de la vida, que es lo que toca«, ha añadido.

De hecho, el proceso de separación habría sido muy tranquilo y sin grandes conflictos: «Fue todo muy tranquilo, de verdad. Continuamos unidos con respeto, con afecto y con amor… que es lo más importante«, ha asegurado. También ha insistido en que la ruptura se produjo de manera cordial y que la relación entre ambos continúa siendo excelente.

Carlos Latre y Yolanda Marcos anuncian que se separan | Europa Press

Las diferencias de Carlos Latre y Yolanda Marcos durante la Navidad

Carlos Latre ha aprovechado la conversación para revelar, con su característico sentido del humor, una de las pequeñas diferencias que tienen cuando llega Navidad. ¿A qué se refiere? A la decoración de casa: «En eso sí que hay un punto diferencial«, ha admitido cuando le han preguntado por los preparativos navideños. Según ha explicado, la exesposa es mucho más discreta a la hora de adornar la casa mientras que él apuesta por una decoración mucho más espectacular: «Yolanda es más austera con los adornos navideños y yo, las casas americanas, aquellas que se ven desde el espacio, se quedan cortas al lado de lo que hago», ha bromeado en Lecturas.

Una anécdota que evidencia la buena sintonía que aún mantienen y la naturalidad con la que han afrontado esta nueva situación. La hija que tienen en común es una de las grandes prioridades tanto para Carlos como para Yolanda. A pesar de la ruptura, ambos quieren continuar haciendo vida familiar y preservar el vínculo que han mantenido durante todos estos años. Por eso, la posibilidad de celebrar Navidad juntos no les parece nada extraña aunque no sea muy habitual en rupturas.