Carlos Latre s’ha obert en canal en una entrevista en la que ha tret a la llum com és la seva relació amb l’exdona ara que han decidit separar-se després de més de 20 anys junts. El matrimoni va travessar una crisi greu fa uns anys, però la reconciliació semblava que havia funcionat… fins ara, que han confirmat que han trencat la relació definitivament. El que ha volgut deixar clar, però, és que les coses entre ells han acabat molt millor del que es podia pensar en un primer moment. De fet, continuen mantenint un vincle molt estret i tenen previst passar junts les pròximes festes de Nadal.
Ell mateix ha parlat obertament d’aquesta nova etapa durant la presentació de la biografia de David Summers, quan els mitjans li han preguntat com afrontaran les festes nadalenques després de la separació. L’humorista ha confirmat que és molt probable que les passin junts perquè tenen una relació “meravellosa i familiar“. Una decisió que demostra que, malgrat haver deixat de ser parella, tots dos continuen prioritzant la família que han construït durant més de dues dècades: “Vivim aquesta nova situació amb tota la naturalitat del món perquè ens avenim meravellosament bé. Treballem junts i segurament compartirem moments al llarg de la vida, que és el que toca“, ha afegit.
De fet, el procés de separació hauria estat molt tranquil i sense grans conflictes: “Va ser tot molt tranquil, de veritat. Continuem units amb respecte, amb afecte i amb amor… que és el més important“, ha assegurat. També ha insistit que la ruptura es va produir de manera cordial i que la relació entre tots dos continua sent excel·lent.
Les diferències de Carlos Latre i Yolanda Marcos durant el Nadal
Carlos Latre ha aprofitat la conversa per revelar, amb el seu característic sentit de l’humor, una de les petites diferències que tenen quan arriba Nadal. A què es refereix? A la decoració de casa: “En això sí que hi ha un punt diferencial“, ha admès quan li han preguntat pels preparatius nadalencs. Segons ha explicat, l’exdona és molt més discreta a l’hora de guarnir la casa mentre que ell aposta per una decoració molt més espectacular: “Yolanda és més austera amb els ornaments nadalencs i jo, les cases americanes, aquelles que es veuen des de l’espai, es queden curtes al costat del que faig”, ha bromejat a Lecturas.
Una anècdota que evidencia la bona sintonia que encara mantenen i la naturalitat amb què han afrontat aquesta nova situació. La filla que tenen en comú és una de les grans prioritats tant per a Carlos com per a Yolanda. Malgrat la ruptura, tots dos volen continuar fent vida familiar i preservar el vincle que han mantingut durant tots aquests anys. Per això, la possibilitat de celebrar Nadal junts no els sembla gens estranya encara que no sigui gaire habitual en ruptures.