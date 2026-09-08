Carlos Latre s’ha quedat sense feina a Telecinco, ara que han decidit no renovar-li el contracte malgrat haver estat el seu fitxatge estrella dues temporades enrere. La seva etapa en la cadena privada no ha estat com s’esperava, certament, tenint en compte que el programa que havia de fer la competència a El Hormiguero va ser un fracàs i el van cancel·lar quinze dies després de l’estrena. Des de llavors, pràcticament no l’hem vist en antena i la relació amb els directius ha acabat molt minvada. Ara, l’hem tornat a veure a Antena 3 en una intervenció al programa de Pablo Motos que ha estat plena de dards cap a la cadena rival. De fet, els ha arribat a acusar de ser “cruels” amb el seu format. “He estat destrossat anímicament“, ha reconegut.
Ha sobtat molt tornar-lo a veure amb la seva secció d’imitacions al programa de les formigues com si res no hagués passat. Carlos Latre ha fet riure els teleespectadors amb la seva versió de Pedro Sánchez i, després, Pablo Motos li ha demanat fer-li una petita entrevista per saber què havia passat i com és que havia deixat enrere l’etapa a Mediaset.
El de Castelló, molt sincer i amb la mà al cor, ha volgut compartir la seva veritat amb l’audiència: “La meva única intenció era fer un programa i poder créixer, però no va sortir. Vaig creure que era la meva oportunitat, ja que jo sempre havia estat de segon, i creia que era el moment idoni“. La seva idea no era competir contra les formigues, sinó poder fer un late night que comencés molt més tard. Des de Mediaset, però, van optar per aquell horari que el va perjudicar encara més.
¿Por qué se fue @Carlos_Latre a Telecinco? #AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/MSKWyfsNx8— El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2026
Quan va adonar-se Carlos Latre que el seu programa no funcionaria?
El problema, que l’estrena va quedar en un segon terme perquè tota l’atenció mediàtica estava en la guerra entre La Revuelta i El Hormigueo: “Creia que tindríem temps de créixer i que jo podia deixar enrere la imatge d’imitar per passar a la de presentador que entreté… però no va ser possible”. Els va demanar un mínim de 100 programes, ja que era conscient que durant els primers mesos ningú no li faria cas perquè tothom estaria pendent dels altres. Però Carlos Latre i el seu Babylon Show no van arribar ni al Nadal: “En el tercer programa, em vaig adonar que la cosa no funcionaria i vaig començar a patir moltíssim. Defensava una cosa molt complicada, un castell que s’anava desfent“.
Ell volia entretenir els teleespectadors, però no va ser possible. I com que l’audiència no l’acompanya, Telecinco va optar per menysprear el seu programa. No li va agradar que concentressin tota la publicitat del prime time en el seu programa o que li demanessin que parlés de Gran Hermano, cosa que anava “en contra” del seu ideal d’entreteniment, així que va decidir posar fi al seu programa: “Jo havia anat a fer televisió i a gaudir, però ho vaig passar malament quan vaig veure la crueltat amb la que va tractar-se aquesta aposta. És molt complicat fer un programa de 50 minuts amb més de 30 de publicitat”.
Carlos Latre es va veure enmig d’una guerra mediàtica en la qual l’atacaven per totes bandes: “Vaig arribar a tenir la sensació que el públic es mofava de mi… Han estat els dos pitjors-millors anys de la meva vida, ja que afortunadament han acabat sortint projectes que m’han il·lusionat molt“.
Una intervenció de Carlos Latre que serveix per conèixer una mica més sobre aquesta etapa.