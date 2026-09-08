Carlos Latre se ha quedado sin trabajo en Telecinco, ahora que han decidido no renovarle el contrato a pesar de haber sido su fichaje estrella dos temporadas atrás. Su etapa en la cadena privada no ha sido como se esperaba, ciertamente, teniendo en cuenta que el programa que debía hacer la competencia a El Hormiguero fue un fracaso y lo cancelaron quince días después del estreno. Desde entonces, prácticamente no lo hemos visto en antena y la relación con los directivos ha acabado muy deteriorada. Ahora, lo hemos vuelto a ver en Antena 3 en una intervención en el programa de Pablo Motos que ha estado llena de dardos hacia la cadena rival. De hecho, les ha llegado a acusar de ser «crueles» con su formato. «He estado destrozado anímicamente«, ha reconocido.

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Ha sorprendido mucho volverlo a ver con su sección de imitaciones en el programa de las hormigas como si nada hubiera pasado. Carlos Latre ha hecho reír a los telespectadores con su versión de Pedro Sánchez y, después, Pablo Motos le ha pedido hacerle una pequeña entrevista para saber qué había pasado y cómo es que había dejado atrás la etapa en Mediaset.

El de Castellón, muy sincero y con la mano en el corazón, ha querido compartir su verdad con la audiencia: «Mi única intención era hacer un programa y poder crecer, pero no salió. Creí que era mi oportunidad, ya que yo siempre había estado de segundo, y creía que era el momento idóneo«. Su idea no era competir contra las hormigas, sino poder hacer un late night que comenzara mucho más tarde. Desde Mediaset, sin embargo, optaron por ese horario que lo perjudicó aún más.

¿Cuándo se dio cuenta Carlos Latre de que su programa no funcionaría?

El problema, que el estreno quedó en un segundo plano porque toda la atención mediática estaba en la guerra entre La Revuelta y El Hormigueo: «Creía que tendríamos tiempo de crecer y que yo podía dejar atrás la imagen de imitar para pasar a la de presentador que entretiene… pero no fue posible». Les pidió un mínimo de 100 programas, ya que era consciente de que durante los primeros meses nadie le haría caso porque todos estarían pendientes de los demás. Pero Carlos Latre y su Babylon Show no llegaron ni a la Navidad: «En el tercer programa, me di cuenta de que la cosa no funcionaría y comencé a sufrir muchísimo. Defendía algo muy complicado, un castillo que se iba deshaciendo«.

Él quería entretener a los telespectadores, pero no fue posible. Y como la audiencia no le acompaña, Telecinco optó por menospreciar su programa. No le gustó que concentraran toda la publicidad del prime time en su programa o que le pidieran que hablara de Gran Hermano, algo que iba «en contra» de su ideal de entretenimiento, así que decidió poner fin a su programa: «Yo había ido a hacer televisión y a disfrutar, pero lo pasé mal cuando vi la crueldad con la que se trató esta apuesta. Es muy complicado hacer un programa de 50 minutos con más de 30 de publicidad».

Carlos Latre se vio en medio de una guerra mediática en la que lo atacaban por todas partes: «Llegué a tener la sensación de que el público se burlaba de mí… Han sido los dos peores-mejores años de mi vida, ya que afortunadamente han terminado saliendo proyectos que me han ilusionado mucho«.

Carlos Latre se sincera con Pablo Motos sobre el fichaje frustrado en Telecinco | Antena 3

Una intervención de Carlos Latre que sirve para conocer un poco más sobre esta etapa.