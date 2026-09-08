Telecinco ha ganado la batalla judicial por los derechos televisivos de El Rosco, la prueba final de Pasapalabra que ahora solo pueden emitir ellos aunque el programa original se lo haya quedado Antena 3. Para poder explotarlo, han creado un nuevo concurso que presenta Carlos Sobera y que se llama Rueda la letra. En su estreno de este lunes, sin embargo, se ha vivido una metedura de pata con un guiño a la competencia incluido. Desde casa no ha pasado desapercibido el momento y la edición que han hecho para intentar arreglarlo ha indignado a más de uno. Vamos a repasar cómo ha sido el aterrizaje de este nuevo formato en la cadena privada.

Como decíamos, este lunes ha sido el día elegido para la emisión del primer programa de esta nueva apuesta. Desde la dirección son plenamente conscientes de que Pasapalabra da muy buena audiencia y poder emitir las preguntas de El Rosco es una muy buena noticia. En esta ocasión, y para generar aún más expectación, han convencido a dos antiguos concursantes del mítico programa para que se enfrenten a esta prueba final; ahora con la locución de un histórico como Carlos Sobera.

Pues bien, ha sido en los primeros minutos cuando se ha vivido un Tierra trágame cuando a Lilit, una de las estrellas más reconocidas del programa en los últimos años, se le ha escapado decir un «Pasapalabra» que tiene interiorizado… pero que ahora está prohibido porque corresponde a la marca registrada de la cadena rival y, por lo tanto, no pueden usarla sin pagar una multa. La cuestión es que cuando llegó el momento de responder una pregunta que no sabía, dijo la palabra que correspondía cuando participaba en el otro programa. Y, para intentar disimularlo, desde edición añadieron un «paso» encima que no quedó muy bien porque se notó.

dice pasapalabra y le han puesto un audio diciendo "paso" por encima?? https://t.co/OU0CHaHAkI — нugo (@euro_hater) September 7, 2026

Críticas en las redes sociales por la mala edición que se ha hecho en Rueda la letra

En las redes sociales, de hecho, muchísimos telespectadores se han apresurado a destacar este momento en el video que han compartido desde Telecinco: «Dice Pasapalabra y le han puesto un audio diciendo Paso por encima?«, se pregunta un usuario. Y son muchos los que le dan la razón, lo que demuestra que la edición no ha sido muy bien hecha. La protagonista involuntaria fue una concursante con mucha trayectoria en el programa original, que no tiene ninguna culpa porque, al final, se trata de un desliz que evidencia lo ligados que están la prueba de El Rosco con Pasapalabra. Aún cuesta y sorprende oír que digan otra cosa y no esta palabra, de hecho, así que es totalmente comprensible sobre todo si añadimos el factor de los nervios.

Sea como sea, ¿cómo es que se ha optado por mantener la grabación y corregirlo posteriormente con un doblaje mal hecho? ¿No era más fácil detener la grabación y repetir el momento? Porque la lectura de labios no engaña, sobre todo si se mira el video despacio. No querían que se les relacionara con el otro programa, pues este error ha marcado un estreno que ha terminado siendo más comentado que visto porque en España solo ha obtenido un 9,1% de share que demuestra que Pasapalabra no tiene rival aunque se haya quedado sin su prueba más icónica.

Muchas críticas a la metedura de pata del estreno del nuevo concurso | Telecinco

Este detalle lo han aprovechado muchos telespectadores para poner de manifiesto que están totalmente en contra de que se haya optado por esta solución de emitir El Rosco por un lado, y en una cadena, y Pasapalabra sin el rosco en otra. No tiene ningún sentido, pero parece que ambas partes quieren aprovecharse de un programa que funciona y genera mucha audiencia.