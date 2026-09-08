Telecinco ha guanyat la batalla judicial pels drets televisius d’El Rosco, la prova final de Pasapalabra que ara només poden emetre ells encara que el programa original se l’hagi quedat Antena 3. Per tal de poder explotar-ho, han creat un concurs nou que presenta Carlos Sobera i que s’anomena Rueda la letra. En la seva estrena d’aquest dilluns, però, s’ha viscut una ficada de pota amb una picada d’ullet a la competència inclosa. Des de casa no ha passat desapercebut el moment i l’editatge que han fet per intentar arreglar-ho ha indignat a més d’un. Anem a pams i comentem com ha estat l’aterratge d’aquest format nou a la cadena privada.
Com dèiem, aquest dilluns ha estat el dia escollit per a l’emissió del primer programa d’aquesta nova aposta. Des de la direcció són plenament conscients que Pasapalabra dona molt bona audiència i poder emetre les preguntes d’El Rosco és una molt bona notícia. En aquesta ocasió, i per generar encara més expectació, han convençut dos antics concursants del mític programa perquè s’enfrontin a aquesta prova final; ara amb la locució d’un històric com Carlos Sobera.
Doncs bé, ha estat en els primers minuts quan s’ha viscut un Tierra trágame quan a Lilit, una de les estrelles més reconegudes del programa en els últims anys, se li ha escapat dir un “Pasapalabra” que té interioritzat… però que ara està prohibit perquè correspon a la marca registrada de la cadena rival i, per tant, no poden fer-la servir sense pagar una multa. La cosa és que quan ha arribat el moment de respondre una pregunta que no se sabia, ha dit la paraula que corresponia quan participava a l’altre programa. I, per intentar dissimular-ho, des d’edició han afegit un “paso” a sobre que no ha quedat gaire bé perquè s’ha notat.
dice pasapalabra y le han puesto un audio diciendo "paso" por encima?? https://t.co/OU0CHaHAkI— нugo (@euro_hater) September 7, 2026
Crítiques a les xarxes socials per l’edició dolenta que s’ha fet a Rueda la letra
A les xarxes socials, de fet, moltíssims teleespectadors s’han afanyat a destacar aquest moment en el vídeo que han compartit des de Telecinco: “Diu Pasapalabra i li han posat un àudio dient Paso per sobre?“, es pregunta un usuari. I són molts els qui li donen la raó, cosa que demostra que l’editatge no ha estat massa ben fet. La protagonista involuntària va ser una concursant amb molta trajectòria al programa original, que no té cap culpa perquè, al final, es tracta d’una relliscada que evidencia com de lligats estan la prova d’El Rosco amb Pasapalabra. Encara costa i sobta sentir que diguin una altra cosa i no aquesta paraula, de fet, així que és totalment comprensible sobretot si afegim el factor dels nervis.
Sigui com sigui, com és que s’ha optat per mantenir la gravació i corregir-ho posteriorment amb un doblatge mal fet? No era més fàcil detenir la gravació i repetir el moment? Perquè la lectura de llavis no enganya, sobretot si es mira el vídeo a poc a poc. No volien que se’ls relacionés amb l’altre programa, doncs aquest error ha marcat una estrena que ha acabat sent més comentada que vista perquè a Espanya només ha obtingut un 9,1% de share que demostra que Pasapalabra no té rival encara que s’hagi quedat sense la seva prova més icònica.
Aquest detall l’han aprofitat molts teleespectadors per posar de manifest que estan totalment en contra que s’hagi optat per aquesta solució d’emetre El Rosco per una banda, i en una cadena, i Pasapalabra sense el rosco en una altra. No té cap mena de sentit, però sembla que totes dues parts volen aprofitar-se d’un programa que funciona i genera molta audiència.