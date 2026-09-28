La travessa VIP arribarà a la plataforma 3Cat aquest dimarts 29 de setembre, una data marcada al calendari dels fans del concurs d’aventures però també dels més tafaners que volen veure patir aquestes vuit parelles de famosos. El Món ha entrat a la preestrena del programa que presenta Laura Escanes i hem pogut parlar amb els concursants, contents i orgullosos de formar part d’aquesta primera fornada. Fins ara, sempre havien estat anònims… així que molts poden pensar que les proves s’adaptaran i baixaran de nivell ara que són personalitats del país els qui s’arrisquen amb el caiac i el barranquisme. Doncs sembla que no, si fem cas a tot el que ens han explicat.
El més contundent és Miki Núñez, qui ens xiven que va demanar ser concursant de La travessa VIP abans de la seva creació: “Jo en soc el precursor”. Tots coincideixen que van acceptar la proposta “sense ni tan sols pensar-s’ho“: “És una experiència increïble i era impossible dir que no. La travessa és esport, natura i competició, la fórmula perfecta”. S’esperaven que els hi posarien les coses més fàcils, així que els ha sobtat la dificultat: “Ni de conya han abaixat el nivell. De fet, et diria que s’han deixat emportar més del compte perquè es noti que no ens ho han posat fàcil”, diu el cantant. Hi coincideix el Christian Casas, un dels concursants que asseguren que sorprendrà més des de casa: “En les altres edicions potser hi havia una prova de caiac, però ara hi ha caiac, bici i una gimcana sense parar. Crec que s’han passat tres pobles”. I el pitjor de tot, diuen, és que quan veus el primer capítol tot sembla fàcil: “Sents que diuen, com qui no vol la cosa, que havíem fet 7 km en caiac. Tu saps què són 7 km en caiac?!“, insisteix Núñez.
Tenen bona relació els concursants de La travessa VIP?
Hi ha bon rotllo entre ells i això es nota. Quan els preguntem quina ha estat la prova més difícil que els han proposat, fa gràcia la resposta del Miki: “Dormir al costat del Víctor Sada… i no perquè ronqui, sinó perquè es tira pets”. I és que lluny del que molts podien pensar, no els han preparat un hotel de cinc estrelles per a ells; sinó que els han fet compartir habitació en una casa de colònies i en lliteres. Sorprenentment, va crear-se una química innegable entre ells: “Ha estat maco i orgànic“, reconeix Raquel Sans. Els seus companys tenen clar que serà una de les participants que més sorprendrà des de casa, ja que els teleespectadors estan acostumats a veure-la seriosa al TN i, aquí, serà divertida i una mica “cabra boja”: “Jo que sempre he fet tantíssims esports, doncs no em sobta, però sí que sorprendrà veure’m tan cansada i esportista”.
Els germans Casas van apuntar-se a aquesta aventura per gaudir i passar-s’ho bé, però són conscients que als fans els agradarà descobrir una faceta nova seva. Un punt a favor? Que els sentim parlar català per primera vegada, ja que feia molts anys que no el feien servir. S’hi han esforçat i això parla molt bé d’ells, tal com han aplaudit el Miki i la Raquel: “Com a catalanoparlants que som, és boníssim que ells hagin fet aquest gest i és molt maco“.
I davant d’una possible segona entrega de La travessa VIP, qui creuen que no hi podria faltar? No s’imaginen el Xavi Coral acceptant aquesta proposta com a company de la Raquel Sans, ja que no li agrada l’esport, però el Miki sí que s’imagina fent tàndem amb la Marta Torné. També hi veuen l’Helena García Melero o, per descomptat, la Laura Escanes mateixa.
Quina parella ha discutit més en aquesta edició?
Víctor Sada i Laia Palau han estat assenyalats pels companys com la parella que més ha discutit en aquesta aventura. Ells, però, ens ho neguen taxativament: “És la nostra manera de parlar i de fer, que nosaltres hem jugat a bàsquet i allà no es demanen les coses amb delicadesa”, diu ell. Però ella reconeix que l’ha “insultat” molt: “Però ens estimem”, reconeix entre riures. Han estat dels més competitius, encara que consideren que ho podrien haver estat molt més: “Tots venim de les nostres experiències vitals pròpies i hem viscut La travessa a la nostra manera”.
Ells, per exemple, estaven acostumats a viure sota pressió. La Jessica Goicoechea, en canvi, no tant… i ha patit bastant: “A més a més, vaig arribar al programa en un moment bastant fluix i he patit“. Ni ella ni la seva companya, la gimnasta d’elit Natalia Timofeeva, s’esperaven un nivell tan difícil: “No estàvem conscienciades i hem acabat fent coses que no ens imaginàvem que faríem. No hauria proposat mai a la Jessica a anar a fer barranquisme una tarda i a despenjar-nos 12 metres, la veritat”, riu.
Tots han descobert noves experiències i s’han posat a prova a si mateixos, el que ara agraeixen. I, després de fer tanta bicicleta, ara tenen encara més ganes de muntanya? La Carolina Ferre ens confessa que sí: “Jo sempre he estat d’anar a la serra, però mai no havia gaudit tant ni havia tingut ganes d’anar a fer senderisme”. El Víctor Sada el mateix: “Jo que feia 20 anys que no feia bici, ara ho faig molt i he demanat als Tyets d’anar un dia a fer-ne junts”. I també la Laia Palau, que “odiava” nedar al mar i ara s’hi ha aficionat. La Jessica i la Natalia van quedar per veure un programa de La travessa abans d’acceptar la proposta i, ara, reconeixen que van sentir “molta ansietat” en adonar-se que haurien de fer tot allò: “Vam preferir anar a l’aventura sense mirar massa més”.
Aquest grup confia que l’experiment de fer La travessa amb famosos funcioni i doni bona audiència, ja que són conscients de la morbositat afegida que suposa que siguin coneguts: “El punt d’entrada estarà segur i crec que s’hi enganxaran quan vegin el primer capítol”, ens diu Víctor Sada.