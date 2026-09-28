Aitana sempre ha parlat obertament de les seves pors i inseguretats, una transparència que agrada i ajuda molts dels fans que la segueixen des de fa anys. La cantant més internacional de Sant Climent de Llobregat ha recomanat moltíssim anar a teràpia, ja que es tracta d’una ajuda necessària per tenir controlada la teva salut mental. Ara, en una entrevista per a Vogue, ha tornat a posar el focus precisament en aquest tema. Ella que ha de fer tantíssimes proves de vestuari, s’adona que acaba veient-se despullada al mirall amb molta freqüència. Això no ajuda si tens complexos físics o si sents molta pressió estètica. Com ho viu? No sempre li ha estat fàcil.
“Jo tinc moltes inseguretats, així que sempre m’agrada quan algú em diu una cosa bona”, explica. Ella que està exposada “tota l’estona”, reconeix que li ha costat veure que constantment l’estan mesurant per veure quina roba li posen en els xous: “Et topes de cara amb aquesta realitat durant massa dies”. De fet, confessa que ha tingut èpoques de “menjar-se molt el cap”: “No em venia de gust estar provant-me roba tota l’estona… però acabes entenent que és la teva feina i que has d’estar sana a dins del cap per poder gestionar-ho“.
Fa uns dies, membres del seu equip van compartir amb ella una anècdota que l’ha fet somriure i ha volgut compartir-ho amb els fans: “Em van dir que els dissenyadors els adverteixen, moltes vegades, que les mesures que han passat sobre el meu cos no poden estar bé. Els diuen que no pot ser que dugui aquella talla de cul perquè no coincideix amb la meva cintura petita o alguna cosa així”. A ella, això, li va fer pujar l’autoestima: “A mi m’agrada molt el meu cul, la veritat”.
I és que ha abraçat les seves corbes: “Jo era una nena molt petitona i estava molt acomplexada, quan estava més prima, ja que veia que no tenia corbes. Al final, però, tot acaba sortint”. “Al final, tothom té inseguretats i jo intento treballar-les molt a teràpia i agradar-me per com soc“, ha reconegut.
Què ha explicat Aitana sobre els seus pitjors moments?
Aquesta no és la primera vegada que Aitana parla de les seves inseguretats. De fet, fa uns mesos ja va donar detalls sobre el tema en un pòdcast que es va viralitzar. Allà, reconeixia que havia tingut problemes de salut mental perquè sempre ha estat molt insegura: “Tinc una dualitat respecte a qui soc jo i qui és l’Aitana cantant. I això que sé que som la mateixa persona, ja que sempre soc purament jo quan canto… però la pressió recau a sobre meu i totes les crítiques entren molt profundament”.
Va haver-hi un moment de la seva vida, que va acabar canviant una mica la seva manera de ser per intentar evitar les crítiques i aquesta no és la solució: “Moltes vegades no he estat feliç perquè no he sabut entendre’m ni he sabut per on volia anar”. Sempre ha volgut complaure els altres i això, en el seu moment, va acabar fent-la “tocar fons”: “No volia continuar sent l’Aitana i això va ser molt trist“. No gaudia de la fama, res no la feia feliç i se sentia culpable: “Em feia molt de mal a mi mateixa”.
Una Aitana sincera que no dubta a compartir les seves reflexions més íntimes i profundes perquè sap que, així, potser ajuda algú que necessita sentir aquestes coses.