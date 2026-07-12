Aitana viu, des del 2022, en un xalet espectacular que va comprar-se en una urbanització d’allò més luxosa a Madrid. La cantant no ha parat d’encadenar un èxit rere un altre des que es fes famosa a Operación Triunfo, una carrera musical ascendent que li ha fet guanyar una autèntica barbaritat de diners. La de Sant Climent de Llobregat sempre ha estat gelosa de la seva intimitat, encara que últimament ho és menys perquè sí que ha parlat obertament de la relació amorosa amb el Plex. Un altre gest que demostra que ha deixat enrere l’hermetisme? Que hagi compartit fotos de casa seva i que hagi permès que hi entrin les càmeres de Netflix, que han pogut gravar imatges del documental al menjador i a l’exterior de la finca.
Els fans més tafaners estaran contents, ja que han pogut ficar el nas i veure com és la casa que s’ha comprat per gairebé un milió d’euros. Es tracta d’un xalet gran, de 674 metres quadrats, que es troba en una parcel·la de 2.700 metres quadrats. Les revistes del cor com Lecturas han pogut saber que els té distribuïts en tres plantes, una casa d’estil modern i formigó amb línies rectes i volums geomètrics. Amb moltíssima llum natural i un jardí brutal, la piscina destaca com una de les prestacions més espectaculars de la propietat.
Sala de gravació i discoteca privada, luxe a casa d’Aitana
En les imatges que s’han fet públiques, veiem que l’ha decorat tot amb tons neutres que contrasten amb les coloraines de les obres d’art que decoren les diferents habitacions. Més enllà de les habitacions clàssiques, també fa gràcia que hagi fet construir una sala de gravació insonoritzada que li anirà molt bé per a la seva feina. I per a les festes que organitza amb els amics? Doncs compta amb una discoteca privada, on pot fer que els amics gaudeixin de música i bon ambient.
A l’exterior, més enllà de la piscina per refrescar-se, compta amb un gran porxo de sofàs i taules que ha envoltat d’un solàrium de fusta i vegetació. Tot, amb un jardí que compta de molta privacitat gràcies a un disseny paisatgístic molt pensat. A l’entrada, un oliver que dona la benvinguda a l’oasi de pau que s’ha construït per descansar entre concert multitudinari i concert multitudinari.
Amb tot, una casa de la que ha obert una mica les portes en un exercici de transparència que agradarà els fans.