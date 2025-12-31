Aitana tanca un any molt especial. L’artista ha publicat un nou disc, Cuarto Azul i ha fet realitat la seva gira de concerts per diversos estadis del país. Tot i els rumors que van sortir a la llum a principis del 2025 sobre una possible reconciliació amb Miguel Bernardeau, la gran sorpresa arribava després de sortir a la llum la seva actual relació amb Plex. La finalista d’Operación Triunfo i el youtuber són una de les parelles consolidades de l’star-system espanyol i han revolucionat els fans de totes dues bandes. Aitana sembla més enamorada que mai i segons les informacions publicades per la revista Diez Minutos el passat mes de novembre, semblen disposats a fer un pas més en la seva relació.
Asseguren que Aitana i Plex estan llestos per anar-se’n a viure junts, malgrat que tots dos ja tenen cases enormes i caríssimes, però això suposaria un canvi molt important perquè segons diuen “no es volen separar”. “Somien de crear la seva llar pròpia”. En tot cas, la parella demostra que s’estima molt i són una de les relacions més potents que han sortit a la llum aquest 2025. Caldrà esperar per veure si fan realitat aquest somni el pròxim 2026, però abans Aitana ha decidit fer balanç del 2025 amb un carrusel de fotos que ha publicat en el seu perfil d’Instagram.
Aitana tanca el 2025: fotos i petons amb Plex i un missatge en català molt tendre
El dia 31 de desembre les xarxes socials s’omplen de les recopilacions anuals de tots els usuaris. Cada persona vol mostrar un tastet de què ha fet els darrers 365 dies de l’any i malgrat que pot sobreestimular, els famosos també es posen nostàlgics i ens mostres imatges que fins ara no havíem pogut veure. En el cas d’Aitana, ha acompanyat aquesta recopilació de fotos -on també hi ha espai per al seu xicot- d’una reflexió per fer balanç del 2025.
Aitana obre el carrusel d’imatges amb una fotografia seva i imatges dels viatges que ha fet els darrers mesos: la podem veure amb uns cavalls, preparant la imatge de la portada el nou disc, un ram de roses blanques i vermelles enorme i fins i tot unes instantànies molt tendres amb Plex on se’ls pot veure fent-se un petó.
“La vida sempre m’ha regalat coses precioses, gent amb la qual compartir i viure de veritat, però aquest 2025 ha estat un regal enorme”, comença el text que acompanya l’àlbum d’imatges. “Gràcies a cada persona que hi és, a les que van arribar sense avisar i s’han quedat. Gràcies als viatges, als moments que m’han fet sentir tan viva, a la música, als escenaris i a tot allò que m’anima a créixer”. També ha dedicat unes paraules per als fans, que han estat mostrant el seu suport tots aquests anys. “Sobretot, gràcies a vosaltres, els que confieu en mi dia a dia. Agraeixo els aprenentatges, els somnis que s’han fet realitat i els que falten. Tanco enguany amb gratitud, amb calma i amb moltes ganes del que vindrà“, acaba el text.
Un missatge romàntic en català
Entre els milers de comentaris que ha rebut l’artista, no ha passat desapercebut el missatge d’en Plex. El madrileny ha aprofitat una de les paraules més maques que tenim a Catalunya per dir-li que “l’estima”. Entre les respostes que ha rebut el comentari, Aitana també ha volgut dir la seva: “T’estimo més” i un cor gris.
déu meu… pic.twitter.com/dUhxMcvTnK— Que no surti d’aquí (@quenosurti) December 30, 2025
També hi ha espai per a alguns records catalans que ha viscut la jove artista. Un d’ells és una imatge de l’Aitana amb les mans plenes de les cendres negres que queden després de menjar calçots, amb porró i salsa inclosa.
Aitana pot dir que ha estat un any molt potent en l’àmbit professional després de celebrar la seva gira de concerts per estadis. De fet, entre les fotografies que ha triat per emmarcar el seu 2025, ha inclòs una imatge de l’Estadi Lluís Companys de Barcelona on va celebrar un dels seus concerts de la gira.
Sigui com sigui, es pot dir que el balanç que fa l’Aitana és d’allò més positiu. Enamorada de nou, amb plans de futur amb el Plex i una pròxima gira del nou disc que la portarà arreu del món amb la seva música.