Aitana cierra un año muy especial. La artista ha publicado un nuevo disco, Cuarto Azul y ha hecho realidad su gira de conciertos por varios estadios del país. A pesar de los rumores que salieron a la luz a principios de 2025 sobre una posible reconciliación con Miguel Bernardeau, la gran sorpresa llegó después de salir a la luz su actual relación con Plex. La finalista de Operación Triunfo y el youtuber son una de las parejas consolidadas del star-system español y han revolucionado a los fans de ambos lados. Aitana parece más enamorada que nunca y según las informaciones publicadas por la revista Diez Minutos el pasado mes de noviembre, parecen dispuestos a dar un paso más en su relación.

Aseguran que Aitana y Plex están listos para irse a vivir juntos, a pesar de que ambos ya tienen casas enormes y carísimas, pero esto supondría un cambio muy importante porque según dicen «no se quieren separar». «Sueñan con crear su propio hogar». En todo caso, la pareja demuestra que se quiere mucho y son una de las relaciones más potentes que han salido a la luz este 2025. Habrá que esperar para ver si hacen realidad este sueño el próximo 2026, pero antes Aitana ha decidido hacer balance de 2025 con un carrusel de fotos que ha publicado en su perfil de Instagram.

Aitana cierra 2025: fotos y besos con Plex y un mensaje en catalán muy tierno

El día 31 de diciembre las redes sociales se llenan de las recopilaciones anuales de todos los usuarios. Cada persona quiere mostrar un resumen de lo que ha hecho los últimos 365 días del año y aunque puede sobreestimular, los famosos también se ponen nostálgicos y nos muestran imágenes que hasta ahora no habíamos podido ver. En el caso de Aitana, ha acompañado esta recopilación de fotos -donde también hay espacio para su novio- de una reflexión para hacer balance de 2025.

Aitana abre el carrusel de imágenes con una fotografía suya e imágenes de los viajes que ha hecho los últimos meses: la podemos ver con unos caballos, preparando la imagen de la portada del nuevo disco, un ramo de rosas blancas y rojas enorme e incluso unas instantáneas muy tiernas con Plex donde se les puede ver dándose un beso.

Aitana hace balance de 2025 y publica imágenes muy bonitas con Plex | Instagram

«La vida siempre me ha regalado cosas preciosas, gente con la que compartir y vivir de verdad, pero este 2025 ha sido un regalo enorme», comienza el texto que acompaña el álbum de imágenes. «Gracias a cada persona que está, a las que llegaron sin avisar y se han quedado. Gracias a los viajes, a los momentos que me han hecho sentir tan viva, a la música, a los escenarios y a todo lo que me anima a crecer». También ha dedicado unas palabras para los fans, que han estado mostrando su apoyo todos estos años. «Sobre todo, gracias a vosotros, los que confiáis en mí día a día. Agradezco los aprendizajes, los sueños que se han hecho realidad y los que faltan. Cierro este año con gratitud, con calma y con muchas ganas de lo que vendrá», termina el texto.

Un mensaje romántico en catalán

Entre los miles de comentarios que ha recibido la artista, no ha pasado desapercibido el mensaje de Plex. El madrileño ha aprovechado una de las palabras más bonitas que tenemos en Cataluña para decirle que «la quiere». Entre las respuestas que ha recibido el comentario, Aitana también ha querido decir la suya: «Te quiero más» y un corazón gris.

También hay espacio para algunos recuerdos catalanes que ha vivido la joven artista. Uno de ellos es una imagen de Aitana con las manos llenas de las cenizas negras que quedan después de comer calçots, con porrón y salsa incluida.

Aitana publica una foto en una calçotada | Instagram

Aitana puede decir que ha sido un año muy potente en el ámbito profesional después de celebrar su gira de conciertos por estadios. De hecho, entre las fotografías que ha elegido para enmarcar su 2025, ha incluido una imagen del Estadi Lluís Companys de Barcelona donde celebró uno de sus conciertos de la gira.

Aitana hace balance del año y del concierto en el Lluís Companys de Barcelona | Instagram

Sea como sea, se puede decir que el balance que hace Aitana es de lo más positivo. Enamorada de nuevo, con planes de futuro con Plex y una próxima gira del nuevo disco que la llevará por todo el mundo con su música.