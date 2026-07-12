Aitana vive, desde 2022, en un chalet espectacular que compró en una urbanización de lo más lujosa en Madrid. La cantante no ha dejado de encadenar un éxito tras otro desde que se hizo famosa en Operación Triunfo, una carrera musical ascendente que le ha hecho ganar una auténtica barbaridad de dinero. La de Sant Climent de Llobregat siempre ha sido celosa de su intimidad, aunque últimamente lo es menos porque sí ha hablado abiertamente de la relación amorosa con el Plex. ¿Otro gesto que demuestra que ha dejado atrás el hermetismo? Que haya compartido fotos de su casa y que haya permitido que entren las cámaras de Netflix, que han podido grabar imágenes del documental en el comedor y en el exterior de la finca.

Los fans más curiosos estarán contentos, ya que han podido fisgonear y ver cómo es la casa que se ha comprado por casi un millón de euros. Se trata de un chalet grande, de 674 metros cuadrados, que se encuentra en una parcela de 2.700 metros cuadrados. Las revistas del corazón como Lecturas han podido saber que los tiene distribuidos en tres plantas, una casa de estilo moderno y hormigón con líneas rectas y volúmenes geométricos. Con muchísima luz natural y un jardín increíble, la piscina destaca como una de las prestaciones más espectaculares de la propiedad.

Aitana va compartit fotos a dins de casa que mostren com és la piscina | Instagram

Aquesta és l’entrada a la casa d’Aitana | Instagram

El menjador d’Aitana, al descobert | Instagram

Sala de grabación y discoteca privada, lujo en casa de Aitana

En las imágenes que se han hecho públicas, vemos que lo ha decorado todo con tonos neutros que contrastan con los colores de las obras de arte que decoran las diferentes habitaciones. Más allá de las habitaciones clásicas, también llama la atención que haya construido una sala de grabación insonorizada que le vendrá muy bien para su trabajo. ¿Y para las fiestas que organiza con los amigos? Pues cuenta con una discoteca privada, donde puede hacer que los amigos disfruten de música y buen ambiente.

En el exterior, más allá de la piscina para refrescarse, cuenta con un gran porche de sofás y mesas que ha rodeado de un solárium de madera y vegetación. Todo, con un jardín que cuenta con mucha privacidad gracias a un diseño paisajístico muy pensado. En la entrada, un olivo que da la bienvenida al oasis de paz que se ha construido para descansar entre concierto multitudinario y concierto multitudinario.

La piscina d’Aitana, més que espectacular | Netflix

Al documental es veu com és el porche | Netflix

Con todo, una casa de la que ha abierto un poco las puertas en un ejercicio de transparencia que gustará a los fans.