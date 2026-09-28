Després d’un any de la interposició d’una querella per diversos delictes contra Aitor Navarro, regidor de Vox a Santa Coloma de Gramenet, la titular del Tribunal d’Instrucció número 6 de Santa Coloma de Gramenet ha decidit admetre-la a tràmit i citar-lo com a investigat el pròxim 17 de novembre. Unes diligències que van instar fins a sis entitats defensores dels drets civils i socials com són SOS RACISME Catalunya, Centre d’Acolliment de Santa Coloma, Ca la Sisqueta Gramenet, Espai Gramenet, Papers i drets per tothom i Ningú sense llar Gramenet.
La querella, de 17 pàgines i a la qual ha tingut accés El Món, la signa un lletrat veterà de les causes que afecten els drets humans com és David Aranda, d’Arrels Advocats. L’escrit aporta una munió de proves documentals i videogràfiques per bastir una acusació per una possible comissió d’un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals de l’article 510 del Codi Penal –un delicte d’odi– així com un delicte de revelació de secrets de l’article 197.2 i .3 del Codi Penal, en la modalitat d’accés inconsentit a bases de dades de caràcter personal.
Una campanya contra la immigració, l’inici
Els fets que sustenten la querella s’inicien el mes de novembre de l’any 2024, quan l’agrupació local del partit polític Vox a Santa Coloma de Gramenet, encapçalada i representada per Aitor Navarro, es va dedicar a repartir fulls volants i enganxar cartells. Uns elements amb missatges que advertien als veïns que hi havia un repartiment de persones en situació administrativa irregular i que, per això, calia extremar la precaució a la zona, equiparant immigració amb manca de seguretat.
El lema d’aquesta encartellada era ¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí. Posteriorment, va difondre aquesta campanya a les xarxes socials. La campanya no va quedar en rètols i cartells. Paral·lelament, Navarro anava compartint des del seu perfil públic a xarxes socials vídeos en els quals difonia, segons la querella, “contingut de caràcter racista i xenòfob, amb contingut fal·laç tendent a incitar a l’odi vers la població migrada”.
En els seus missatges, el querellat insistia en missatges falsos com ara que els migrants “reben més oportunitats i recursos econòmics que les persones autòctones i que la ciutat s’estava ”islamitzant”, i equiparava “immigració amb delinqüència”. Fins i tot, l’escrit subratlla una intervenció al ple municipal on va assegurar que els menors no acompanyats no eren pas menors i que “eran persones en edat militar”. Una expressió que per a les entitats querellants “posava a la diana infants, com si representessin un perill social”. A més, va accedir a la base de dades municipal i a través de vídeos va llegir els noms de les persones beneficiàries que ell considerava estrangeres. Tot plegat, atesa la querella, “amb la intenció d’insistir en la idea que els recursos públics són acaparats per persones migrades, atiant el foc de la desconfiança entre la ciutadania”. De fet, va acabant compartint el document de la llista de perceptors d’ajudes públiques a la xarxa.
“Patró comunicatiu deliberat”
Per als querellants, els fets exposats evidencien “un patró comunicatiu deliberat i sostingut per part de Navarro, que “consisteix a vincular col·lectius migrats, especialment persones en situació administrativa irregular, menors no acompanyats i persones de confessió musulmana amb conceptes com delinqüència, inseguretat, frau, i fins i tot islamització de l’espai públic”.
Unes manifestacions que, destaca la querella, “es vehiculen mitjançant pamflets, vídeos i publicacions a xarxes socials, i incorporen expressions explícites com ‘Solo queda Vox para devolver el orden o Tu seguridad, nuestra prioridad’, vinculades amb missatges negatius relacionats amb la immigració, que contribueixen a identificar aquestes persones com una amenaça social i cultural, incitant a l’odi i la discriminació vers aquests grups”. Les entitats que han impulsat la querella es mostren satisfetes per la incoació del procediment i esperen que fets com els que protagonitza Navarro no quedin “impunes”.