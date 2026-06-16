Pasapalabra canviarà, radicalment, ara que el Tribunal Suprem ha obligat Antena 3 a deixar d’emetre El Rosco. La prova més icònica del concurs tenia uns drets concrets, diferents als de la resta del programa, i la cadena haurà de retirar-ho perquè és Mediaset el qui compta amb el favor dels propietaris. Davant la possibilitat de rebre una multa milionària, la cadena ha decidit fer cas a la justícia i ha preparat una prova final totalment nova per evitar-se haver de cancel·lar una de les seves emissions més exitoses. Les audiències que obté el programa de Roberto Leal són boníssimes cada vespre, així que l’han reformulat per intentar que els teleespectadors no marxin. No hi haurà la típica ronda de preguntes amb cada lletra de l’abecedari que ha acompanyat el programa des dels seus inicis, el joc més icònic desapareix… i, al seu lloc, n’emetran una de molt diferent.
L’última notícia sobre el tema posa una data sobre la taula. Serà el pròxim divendres, el 19 de juny, quan Antena 3 emeti el primer Pasapalabra sense El Rosco. Així ho han anunciat en un vídeo promocional molt misteriós en què eviten donar cap mena de pista al respecte, una manera de mantenir la intriga i assegurar-se una bona audiència per a aquell dia. Els més curiosos connectaran amb la cadena privada per descobrir què s’ha inventat, una manera de posar a prova els concursants que haurà de ser bona si volen tenir els fans contents. Després de 26 anys acompanyant els espanyols, la prova estrella del programa desapareix.
“Aquest divendres, a les vuit del vespre, estrena de la nova prova final de Pasapalabra a Antena 3“, anuncien mentre se sent de fons el presentador del programa molt emocionat. Roberto Leal deu estar preocupat, ara que els forcen a canviar un format que ha triomfat a la graella els últims anys.
ESTE VIERNES, NUEVA PRUEBA FINAL EN @PasapalabraA3 pic.twitter.com/DpX93zuQLJ— Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) June 15, 2026
Antena 3, obligat a retirar El Rosco de tot arreu
Els drets d’imatge televisius tenen el seu què, tot un món complicat i amb molts diners pel mig que de tant en tant generen situacions com aquesta. I és que la cadena haurà de deixar d’emetre El Rosco, però també haurà d’eliminar la seva imatge característica -el cercle amb les lletres al voltant- de tot arreu. Això ja ho han començat a fer, si ens fixem en els seus perfils a les xarxes socials. A X (l’antic Twitter), tenien una foto de portada amb Roberto Leal a dins d’aquest rosco. Ara, l’han eliminat i n’han posat una altra amb un fons neutre.
I no només això, sinó que també han desaparegut d’Atresplayer els programes dels últims sis anys amb la prova final d’El Rosco. Que només es puguin veure els quatre últims programes és sinònim que tota aquesta hemeroteca anterior podria deixar d’estar disponible per sempre també per culpa del judici que han acabat perdent.
🔃 Antena 3 actualiza los perfiles de #Pasapalabra en redes.— televisivok (@televisivok) June 15, 2026
Nueva etapa, sin rastro ya de #ElRosco pic.twitter.com/Pd2Ce0Jfdt
Aquest dijous, doncs, serà l’última vegada que els teleespectadors puguin gaudir del Pasapalabra tal com l’han conegut les últimes dues dècades. Previsiblement, seran Javier Alonso i David Trigo els qui tinguin l’oportunitat d’encertar i endur-se el pot per última vegada. L’expectació és màxima i també la curiositat per veure què s’han inventat. Caldrà veure com reacciona una audiència molt acostumada a veure una prova final que li donava sentit al programa.